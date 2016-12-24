Судебные приставы Мордовии восстановили на работе незаконно уволенную заведующую складом

Судебные приставы Управления ФССП России по Республике Мордовия помогли вернуть работужительнице Торбеевскогорайона.

На принудительное исполнение в отделение судебных приставов по Атюрьевскому и Торбеевскому районам поступило судебное решение о восстановлении женщины в должности заведующей складом на одном из предприятий района.

На основании исполнительного документа судебный пристав возбудил исполнительное производство и уведомил об этом руководство Общества с ограниченной ответственностью. Должностные лица были предупреждены об административной ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ (Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера).

По требованию судебного пристава женщину восстановили на работе и представили сотруднику службы соответствующий приказ. В настоящее время гражданка приступила к своим обязанностям, права работника восстановлены.