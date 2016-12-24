В Мордовии за воспрепятствование совершению правосудия возбуждено уголовное дело

Новости

Дознавателем отделения судебных приставов по Ленинскому району УФССП России по Республике Мордовия возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 294 УК РФ (Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного следствия).

Председательствующим судьей в ходе рассмотрения материалов уголовного дела в отношении четырех граждан, признанных виновными в нескольких эпизодах преступления, предусмотренного ч.2 ст.322.1, были обнаружены изменения процессуальных документов. Неустановленное лицо путем зачеркивания, дописок, приписок внесло изменения в ряд материалов. Тем самым, было осуществлено вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление виновного лица и привлечение его к уголовной ответственности.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Всем миром

Помочь дворникам в расчистке придомовых территорий призвал горожан мэр Саранска Петр Тултаев

Мордовия, год 2020

«ВС» по традиции вспоминает самые значимые события в жизни республики, беды и радости, определившие облик уходящего года

100 миллионов за домашний арест

Алексей Гришин возместил ущерб по уголовному делу на 100 миллионов рублей и получил возможность дожидаться суда в домашних условиях

Камеры заработали

В Мордовии восстановили работоспособность 186 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД

Конкурс красоты

№ 

Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу