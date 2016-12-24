Росреестр будет развивать программу по цифровой трансформации

100 миллионов за домашний арест
Алексей Гришин возместил ущерб по уголовному делу на 100 миллионов рублей и получил возможность дожидаться суда в домашних условиях
Росреестр проведет комплексную цифровую трансформацию, сообщила заместитель руководителя ведомства Елена Мартынова.
«В рамках ведомственной программы цифровой трансформации Росреестра будет проведен реинжиниринг бизнес-процессов и разработана цифровая платформа для предоставления государственных услуг, создано эффективное пространство для обмена данными в режиме онлайн, при этом основой для реализации этих задач станет плотное взаимодействие с территориальными органами Росреестра и филиалами Федеральной кадастровой палаты (ФКП)», - сказала Мартынова.
По ее словам, для обеспечения цифровой трансформации важно сформировать полный и качественный единый государственный реестр недвижимости. Для этого Росреестр совместно с регионами реализует специализированный план по наполнению ЕГРН сведениями. Данная задача является приоритетной для ведомства.
Уже создан архитектурно-технический совет, который координирует работу по стратегическому управлению цифровой трансформацией Росреестра. Также разработана концепция создания единой централизованной системы информационной безопасности Росреестра на 2021-2024 годы.
Помимо этого, Росреестр утвердил основные этапы реализации программы цифровой трансформации. Ее ключевые задачи - увеличение доли массовых государственных услуг, доступных в электронном виде, повышение качества оказания государственных услуг Росреестра и повышение эффективности.
Также запланировано проведение реинжиниринга бизнес-процессов и создание цифровой платформы для предоставления госуслуг в электронном виде по принципу «одного окна».
«Чтобы успешно реализовать такую задачу, мы досконально изучаем процесс взаимодействия с заявителями от приема документов в МФЦ до их последующей передачи в территориальные органы Росреестра и филиалы Федеральной кадастровой палаты, обработки данных, принятия решения регистратором и возвращения результатов оказания услуг в МФЦ. Мы провели комплексный анализ процессов получения услуг пользователями, нами выявлены и проанализированы уже более 120 «болей» заявителей. Эта системная работа проводится в том числе с участием межрегиональной рабочей группы по цифровой трансформации, которую мы создали в прошлом году», - подчеркнула Елена Мартынова.
Алексей Гришин возместил ущерб по уголовному делу на 100 миллионов рублей и получил возможность дожидаться суда в домашних условиях
Артём Здунов распорядился исключить очереди и скопления людей в прививочных пунктах
Мордовия и Нижегородская область будут сотрудничать в сфере развития паломническо-туристических кластеров
Судьбу трехфазного режима работы светофоров в Саранске решат в феврале
В Мордовии займутся развитием туристического кластера
Об особенностях второй российской вакцины «ЭпиВакКорона» рассказывает один из ее создателей
Артём Здунов все дальше продвигается по муниципальной карте Мордовии
Артём Здунов обратил внимание на скудное обустройство мест катаний на коньках
В Мордовии восстановили работоспособность 186 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД
В Саранске нерадивым управляющим компаниям пригрозили проверками