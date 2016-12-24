Росреестр будет развивать программу по цифровой трансформации

Росреестр проведет комплексную цифровую трансформацию, сообщила заместитель руководителя ведомства Елена Мартынова.

«В рамках ведомственной программы цифровой трансформации Росреестра будет проведен реинжиниринг бизнес-процессов и разработана цифровая платформа для предоставления государственных услуг, создано эффективное пространство для обмена данными в режиме онлайн, при этом основой для реализации этих задач станет плотное взаимодействие с территориальными органами Росреестра и филиалами Федеральной кадастровой палаты (ФКП)», - сказала Мартынова.

По ее словам, для обеспечения цифровой трансформации важно сформировать полный и качественный единый государственный реестр недвижимости. Для этого Росреестр совместно с регионами реализует специализированный план по наполнению ЕГРН сведениями. Данная задача является приоритетной для ведомства.

Уже создан архитектурно-технический совет, который координирует работу по стратегическому управлению цифровой трансформацией Росреестра. Также разработана концепция создания единой централизованной системы информационной безопасности Росреестра на 2021-2024 годы.

Помимо этого, Росреестр утвердил основные этапы реализации программы цифровой трансформации. Ее ключевые задачи - увеличение доли массовых государственных услуг, доступных в электронном виде, повышение качества оказания государственных услуг Росреестра и повышение эффективности.

Также запланировано проведение реинжиниринга бизнес-процессов и создание цифровой платформы для предоставления госуслуг в электронном виде по принципу «одного окна».

«Чтобы успешно реализовать такую задачу, мы досконально изучаем процесс взаимодействия с заявителями от приема документов в МФЦ до их последующей передачи в территориальные органы Росреестра и филиалы Федеральной кадастровой палаты, обработки данных, принятия решения регистратором и возвращения результатов оказания услуг в МФЦ. Мы провели комплексный анализ процессов получения услуг пользователями, нами выявлены и проанализированы уже более 120 «болей» заявителей. Эта системная работа проводится в том числе с участием межрегиональной рабочей группы по цифровой трансформации, которую мы создали в прошлом году», - подчеркнула Елена Мартынова.