Горячая линия по государственной регистрации недвижимости

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29 января 2021 года с 9:00 до 12:00 Управление Росреестра по Республике Мордовия проведет горячую линию по государственной регистрации недвижимости.

Заявители смогут задать вопросы о порядке государственнойрегистрации недвижимости, сроках ее осуществления, способах предоставления документов и иные.

На вопросы ответит главный специалист-эксперт отдела государственной регистрации недвижимости Ольга Журавлева по тел. 8(8342) 47-49-58.

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