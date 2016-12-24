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Врио Главы Мордовии Артём Здунов 27 января провел рабочую встречу с президентом АО «РМ Рейл Холдинг» Константином Даниловым. Обсуждались итоги работы холдинга в 2020 году и производственные планы на текущий год.
Константин Данилов отметил, что при общем снижении отечественного рынка подвижного состава «РМ Рейл» нарастил объемы производства, заняв второе место в стране среди производителей специализированных вагонов и увеличив до 21,7% свою долю в российском вагоностроении.
Врио Главы республики обратил особое внимание на необходимость продолжить программу модернизации на предприятиях «РМ Рейл». Напомним, Артём Здунов в рамках рабочих поездок в Рузаевский и Инсарский районы в конце прошлого года побывал на заводах «Рузхиммаш» и «Неон», где детально ознакомился с основными производственными площадками, номенклатурой выпускаемой продукции и убедился, что основной портфель заказов в настоящее время формируется за счет спроса на модели с улучшенными характеристиками.
«Поэтому сейчас очень важно не сворачивать программу модернизации производства, разрабатывать новые виды продукции и осваивать новые рынки сбыта, - сказал руководитель республики. – Предприятия компании являются градообразующими, на них работают несколько тысяч человек, необходимо обеспечить им достойную оплату труда и уверенность в завтрашнем дне».
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