Правительство РФ рассказало о первых результатах цифровой трансформации в стране

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В России стартовала цифровая трансформация. Ее основные задачи – перевод государственных услуг в электронный вид, цифровизация контрольно-надзорной деятельности, развитие платформы обратной связи и ЦУРов, а также эффективное управления субъектом на основе полученных данных.
О первых результатах данного процесса сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко: «Подготовлен рейтинг цифровой трансформации федеральных министерств, в котором 18 ведомств показали высокий результат эффективности, остальные – средний и ниже среднего».
В число лучших вошли Роскомнадзор, Ростехнадзор, Минпромторг России, Роспатент, Минсельхоз, ФНС, МЧС России и еще несколько ведомств. Средние результаты показали Минздрав, Минстрой, Минфин, МВД России и др. На самых низких позициях оказались Росмолодежь, Росморречфлот, Росархив, Минприроды России и т. д.
Также Правительство РФ обратилось к региональным властям с просьбой провести цифровую трансформацию оперативно и качественно.
«Важно помнить, что министерства и региональные органы власти цифровую трансформацию должны начинать с себя, – заявил Дмитрий Чернышенко, – относиться со всей серьезностью к этим вопросами, с учетом того, что они внедряют изменения в отраслях по всей стране».
К апрелю этого года планируется рассчитать индекс цифровой зрелости каждого региона по итогам первого квартала.
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