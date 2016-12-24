Госдума поддержала поправку в законопроект о кассовой технике

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, дающий право государственным и муниципальным архивам не применять контрольно-кассовые машины (ККМ) при оказании платных услуг населению.

Как рассказал один из авторов документа – первый замруководителя фракции «Единая Россия» Виктор Кидяев, для некоторых видов государственных и муниципальных учреждений применение ККМ является дублирующей и бессмысленной обязанностью. В частности, когда расчеты ведутся в электронном виде и средства поступают сразу на лицевой счет в казначействе. Это гарантирует полный учет и контроль над платежами.

«Сегодня ККТ не применяется государственными, муниципальными и научными библиотеками, музеями, дворцами культуры, досуговыми и спортивными центрами. Там обеспечен полный контроль, поэтому нет смысла в дополнительных бухгалтерских процедурах. Мы предлагаем внести в этот список еще и учреждения, оказывающие архивные услуги», - рассказал депутат.

Государственные и муниципальные архивы самостоятельно не оперируют платежами и не имеют права использовать их для собственных нужд: все средства поступают в бюджеты соответствующих уровней.