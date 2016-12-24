Мордовия получит более 54 миллионов рублей из федерального бюджета

Снегопад с поощрением
В Саранске премируют дворников и трактористов
В Саранске премируют дворников и трактористов
В Мордовии восстановили работоспособность 186 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД
Как пройти вакцинацию от ковида в Мордовии?
Врио Главы РМ обязал чиновников оперативно реагировать на обращения граждан
Артём Здунов назвал вопрос повышения зарплат на предприятиях стратегическим
Врио Главы Мордовии Артём Здунов с рабочей поездкой посетил Кочкуровский район республики
В Саранске нерадивым управляющим компаниям пригрозили проверками
На управляющие компании в Саранске составляют протоколы за несвоевременную уборку ледяных наростов на кровлях
В Мордовии займутся развитием туристического кластера