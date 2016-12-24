Мордовия получит более 54 миллионов рублей из федерального бюджета

Средства выделят на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусом. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Это поможет обеспечить лекарствами пациентов, которые лечатся на дому под наблюдением врачей.







