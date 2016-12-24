Мордовия получит более 54 миллионов рублей из федерального бюджета

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Средства выделят на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусом. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Это поможет обеспечить лекарствами пациентов, которые лечатся на дому под наблюдением врачей. 

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