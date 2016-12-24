Почта России продолжает обновлять автопарк в Мордовии

В 2021 году автопарк Почты России в Мордовии пополнится 30 новыми автомашинами. На почтовые маршруты региона выйдут автомобили Ford Transit, LADA Largus, ГАЗ и УАЗ.

Первая партия автомашин уже прибыла в Саранск. В ближайшее время, после оформления в ГИБДД, к работе приступят 8 новых автомобиля LADA Largus с грузоподъемностью 750 кг и 4 автомашины Ford Transit с грузоподъемностью 1,2 тонны. Новые машины усилят транспортные участки Почты России в Саранске и будут использоваться для почтового обмена с отделениями связи. Часть автомобилей поступит в курьерскую службу компании.

Весь новый почтовый транспорт по своим техническим характеристикам соответствует требованиям, предъявляемым к перевозке почтовых отправлений. Машины оборудованы системой ГЛОНАСС, что обеспечивает безопасность почтовых перевозок и дает возможность контролировать соблюдение контрольных сроков доставки корреспонденции.

Напомним, что в октябре 2020 года на почтовые маршруты в Саранске вышли 5 автомобилей LADA Largus. Легковые автомобили заняты на внутригородских почтовых перевозках и доставке экспресс-отправлений.

«Автотранспорт является единственным способом перевозки почты на территории Мордовии. Его плановое обновление позволяет обеспечивать своевременность и надежность доставки почтовых отправлений в самые удаленные населенные пункты республики и сокращать расходы на обслуживание и ремонт транспорта», - отмечает директор УФПС Республики Мордовия Вячеслав Макейчев.

Всего почтовый автопарк региона насчитывает 112 единиц автотранспортной техники, которые обслуживают 135 почтовых маршрутов. Общий пробег автомобилей в месяц составляет 280 тыс. км.