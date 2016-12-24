«Почему зарплаты маленькие?»

Артём Здунов назвал вопрос повышения зарплат на предприятиях стратегическим

26 января в Доме Республики состоялось первое в этом году заседание Совета директоров при Главе Республики Мордовия. Его провел Врио руководителя региона Артём Здунов. Открывая заседание, он отметил значимость этого объединения для развития предприятий и республики в целом. - «Я посмотрел, как работает этот институт, какие вопросы решает, и могу сказать, что данная инициатива очень правильная, будем ее продолжать и трансформировать с учетом требований времени».

При этом руководитель республики обратил особое внимание, что формат работы этого института должен быть максимально приближен к реальным проблемам предприятий республики. А их сейчас немало. Это и снижение спроса на продукцию, и ужесточение рынков сбыта – из-за последствий пандемии предприятиям приходится работать не в самых простых условиях. Однако главной проблемой Врио Главы Мордовии назвал самые низкие в ПФО зарплаты.

«Мной дано поручение провести балансовые комиссии по предприятиям, не только для того, чтобы оценить их экономическое состояние, платежеспособность, уплату налогов, но и чтобы узнать, как там люди живут, какие деньги получают, - сказал Артём Здунов. - Многие предприятия жалуются, что не хватает людей, не могут их набрать, и ситуация возникает противоречивая: с одной стороны, мы говорим о безработице, с другой – людей не можем найти. Если брать среднеотраслевые показатели – то мы видим, что зарплаты в Мордовии намного ниже. Почему так происходит? Будем с этим разбираться, это стратегический для нас вопрос».

Врио Главы республики заслушал доклад вице-премьера - министра промышленности, науки и новых технологий РМ об итогах работы промышленного комплекса региона в 2020 году и прогнозе на 2021 год. Доклад получился оптимистичным: индекс промышленного производства по полному кругу предприятий составил 102,4%, выросла производительность труда, в условиях пандемии не зафиксировано случаев массового сокращения работников.

Руководителя республики такой отчет не удовлетворил, он еще раз подчеркнул, что на Совет директоров нужно выносить не достижения, а проблемные вопросы, чтобы искать и находить пути их решения.

«Если у нас растут объемы производства – почему мало налоговой отдачи? Почему зарплаты маленькие? - спросил Артём Здунов. – Если у предприятий есть налоговые льготы – обязательно должен быть рост заработной платы! Скорректируйте повестку следующих заседаний и выносите на них действительно важные вопросы. У нас что - нет проблем? О них надо говорить, все болевые точки обозначать. Например, что за игры с переходом собственности предприятий? У нас там большое количество работающих, что мы с ними будем делать, если не решим вопросы собственности? Эти предприятия не платят налоги на имущество, обладая огромным имущественным комплексом. Это огромная стоимость, огромные интересы, причем сторонние интересы! Мы можем потерять эти активы. Давайте эти вопросы будем ставить, у нас здесь достаточно прогрессивных и умных людей, чтобы их решать!»

В продолжение этой темы Врио Главы республики предложить внедрить в практику работы обучение проектных команд по важнейшим направлениям, куда будут входить как представители органов власти и управления, так и производственники. Это позволит существенно повысить уровень компетенций в республике.

Врио Главы Мордовии также заявил, что всегда открыт для обсуждения с директорами любых вопросов, в том числе в формате «один на один».

«Я готов еженедельно уделять на эти встречи необходимое количество времени, вы всегда можете рассчитывать на поддержку и внимание. Будем стараться максимально помогать, чтобы вы развивались, - сказал Артём Алексеевич. – Но и с вашей стороны рассчитываю на понимание, и по вопросам налогообложения, и по зарплате – его не решить, что называется, одним щелчком, поэтому будем думать, как это сделать правильно».

На заседании рассмотрели целый ряд вопросов, связанных с повышением эффективности работы промышленных предприятий, в том числе речь шла о развитии внутриреспубликанской производственной кооперации, подключении к дополнительным энергетическим мощностям.

В завершение заседания Артём Здунов наградил руководителей крупных промышленных предприятий, ставших лидерами по результатам рейтинговой оценки за 2020 год. Напомним, что с 2003 года в Мордовии рассчитывается рейтинг эффективности работы промышленных предприятий по ряду важнейших социально-экономических показателей, в числе которых – рост объёмов производства, среднемесячной заработной платы, объема инвестиций и уплаты налогов и сборов. Первое место по итогам работы в 2020 году занял холдинг «РМ РЕЙЛ», второе – «Хелиос-Ресурс», третье – группа компаний «Оптикэнерго». Также награду получило АО «Лидер-Компаунд» за достижение в 2020 году объёма продаж продукции на сумму свыше 1 млрд. рублей.

Также в ходе заседания внесены изменения в состав Совета директоров при Главе Республики Мордовия: из него были исключены генеральный директор «Лисмы» Игорь Константинов и генеральный директор «МАПО-холдинга» Александр Меркушкин, а новыми членами Совета стали председатель регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Республики Мордовия» Виктор Бирюков, директор Торгово-промышленной палаты Республики Мордовия Юрий Левашкин, председатель Совета директоров группы предприятий «Магма» и «Хорошее дело» Сергей Сиушов, а также уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Мордовия Елена Юрченкова.

По завершении заседания Совета директоров Врио Главы Мордовии провел рабочие встречи с руководством компаний-лидеров по результатам рейтинговой оценки за 2020 год: председателем совета директоров ГК «Оптикэнерго» Эвиром Боксимером и генеральным директором АО «Лидер-Компаунд» Анатолием Бузлаевым.