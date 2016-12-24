Поступило 15 тысяч доз вакцины

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Как пройти вакцинацию от ковида в Мордовии?
На наиболее актульные вопросы отвечает Минздрав РМ
- Кто может проходить вакцинацию в регионе?
- Граждане РФ, достигшие 18 лет. Прописка значения не имеет. На портале «Госуслуги» можно выбрать медучреждение по месту нахождения.
- Есть ли противопоказания?
- Да. Это лихорадка (ОРЗ, ОРВИ), заболевания иммунной системы, острая фаза аллергии; онкология - с осторожностью, нельзя во время химио- и лучевой терапии и восстановления после них. Также пока не вакцинируют переболевших ковидом.
- Нужно ли перед прививкой сдать анализ на антитела?
- Нет, не нужно. Ничего страшного, если человек с антителами поставит прививку от коронавируса. Общий уровень защищенности станет выше.
- Как ставится прививка: однократно или в несколько уколов?
- Сейчас прививают вакциной «Спутник V». Она ставится в 2 укола с интервалом в 21 день. Дополнительно записываться на второй укол не нужно. Система автоматически запишет на свободное время. Если в назначенное время человек не сможет прийти, запись переносится.
- Сколько хранится вакцина?
- Срок хранения вакцины 6 месяцев с даты производства. Поступившая в РМ вакцина годна до мая 2021 года.
- На какой день после прививки формируется иммунитет?
- Иммунитет формируется спустя 42 дня после введения первой дозы вакцины и действует в ближайшие 2 года.
- Будут ли в Мордовии прививать другой вакциной, кроме «Спутник V»?
- В перспективе в республику поставят ещё 2 вакцины:
- «ЭпиВакКорона» для пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями;
- «КовиВак» (живая вакцина с наиболее сильной защитой от ковида) для здорового работоспособного населения. Самостоятельно выбрать или приобрести вакцину жителям нельзя.
- Как записаться на вакцинацию?
- через личный кабинет на сайте «Госуслуги»;
- граждан 65+ также записывает участковый терапевт, дату сообщат по телефону.
- Какие ограничения есть до и после вакцинации?
- За 2 дня до и после вакцинации желательно соблюдать режим сна и отдыха, правильное питание, исключить алкоголь и тяжелые физические нагрузки. Перед вакцинацией вас осмотрит терапевт.
- Где проходит вакцинация?
- В Мордовии начали работу 42 прививочных пункта в 25 медучреждениях. В 39 из них можно записаться на прививку через «Госуслуги».
- Режим работы пунктов - с понедельника по пятницу с 8 до 16 ч. в районах; в Саранске и Рузаевке - с 8 до 18 ч.
В перспективе будут организованы передвижные центры вакцинации для маломобильных групп населения.
Запись на портале «Госуслуги»
1. Зарегистрируйтесь на портале «Госуслуги» и войдите в личный кабинет.
2. Кликните на баннер «Защитите себя и своих близких! Сделайте прививку от COVID-19».
3. Выберите шаг «Записаться на вакцинацию».
4. Заполните форму «Запись к врачу». Нужно выбрать поликлинику, затем услугу «вакцинация от COVID-19». Далее выбираем специалиста - тоже «вакцинация от COVID-19».
Затем выберите удобное время и запишитесь.
При необходимости запись можно отменить.
С помощью портала «Госуслуги» вы можете записать своих пожилых родственников на вакцинацию «Спутником V». Вам нужно знать номер полиса получателя препарата.
Запись доступна с 26 января.
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