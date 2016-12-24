Увеличить поток туристов до нескольких миллионов

Мордовия и Нижегородская область будут сотрудничать в сфере развития паломническо-туристических кластеров

23 января врио Главы Мордовии Артём Здунов и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма и реализации проектов развития паломническо-туристических кластеров «Арзамас - Дивеево - Саров» и «Саранск - Темников - Санаксарь». Документ предусматривает взаимодействие Мордовии и Нижегородской области по разработке и продвижению межрегиональных туристских маршрутов, созданию условий для стимулирования предпринимательской активности. Напомним, тема развития внутреннего туризма на территории региона поднималась руководителем республики на встрече с предпринимателями в Темниковском районе 16 января. И вот спустя ровно неделю она получила свое развитие и была подтверждена уже реальным документом - это значит, что дело сдвинулось наконец с мертвой точки.

«Подписание соглашения о сотрудничестве - это первый шаг в этом направлении: мы договорились, что будем развивать эту прекрасную территорию, объединенную едиными связями и единым историческим наследием, - сказал Глеб Никитин. - Кластер «Арзамас - Саров - Дивеево» поддерживается Правительством РФ, есть соответствующее распоряжение, в рамках которого федеральный центр софинансирует проекты развития кластера: это дорожное хозяйство, ЖКХ, благоустройство, объекты культурного наследия. Теперь мы вместе с правительством Мордовии должны обеспечить разработку изменений в это распоряжение правительства. Мы понимаем, что это выгодно и Нижегородской области, и самому кластеру как институту развития, потому что за счет включения в него таких замечательных исторических объектов, которые есть на территории Мордовии, мы увеличим поток туристов. Это выгодно и для республики, мы со своей стороны окажем ей всю возможную помощь. Для нас Мордовия - не просто соседний регион, это давний и стратегический партнер, добрый сосед и друг, будем во всем помогать и обмениваться практиками. Думаю, что и нам есть на что посмотреть здесь. С Артёмом Алексеевичем мы давно знакомы и дружим, поэтому уверен: все у нас получится!»

«На прошлой неделе я посещал Темниковский район, где мы собирали туристское сообщество и думали, как нам развивать эту территорию, - напомнил Артём Здунов. - У нас было два пути: или развивать свой кластер, или развиваться вместе с Нижегородской областью в том кластере, который уже существует. Я посоветовался с председателем наблюдательного совета кластера, с администрацией Президента, с полпредом Президента в ПФО, мы провели переговоры с губернатором Нижегородской области, и было принято решение - развиваться вместе! Наша задача - создать комфортные условия и увеличить поток туристов - он должен быть несколько миллионов человек. Будем над этим работать, необходимо сократить дорожное расстояние от Дивеева до Санаксарского монастыря, заниматься благоустройством и дать возможность бизнесу размещать объекты для туристов. Задача абсолютно понятная, поэтому будем работать!»