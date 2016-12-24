Врио Главы РМ Артём Здунов 25 января провел первое в этом году заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в республике. В заседании приняли участие представители Администрации Главы республики, органов исполнительной власти, надзорных и правоохранительных ведомств.

На рассмотрение комиссии в плановом порядке был вынесен доклад Министерства сельского хозяйства и продовольствия РМ об организации работы по профилактике коррупционных правонарушений в ведомстве - его представил первый вице-премьер, руководитель министерства Владимир Сидоров. Врио Главы Мордовии высказал ряд замечаний по докладу, при этом особое внимание Артём Здунов уделил вопросу контроля за выделением субсидий и иных мер государственной поддержки.

«К рассмотрению проектов нормативных правовых актов министерства необходимо на постоянной основе привлекать некоммерческие организации и органы общественного контроля, - сказал Артём Алексеевич. - Субсидии, которые выделяются для поддержки сельского хозяйства, нужно постоянно подвергать мониторингу с точки зрения возможной аффилированности. Республика у нас небольшая, всё на виду, все прекрасно всё знают и видят. Субсидий выделяется много, имеются риски коррупционных правонарушений, есть сигналы, которые надо проверять. Надо выбить платформу из-под ног коррупции! Это касается всех министерств, не только министерства сельского хозяйства».

Также участники комиссии обсудили, как руководители органов исполнительной государственной власти Республики Мордовия исполняют обязанности по предоставлению сведений о доходах и имуществе, как соблюдают ограничения и запреты, установленные антикоррупционным законодательством.



