Встреча Артёма Здунова и Германа Грефа

22 января состоялась встреча врио Главы Мордовии Артёма Здунова и Президента, Председателя Правления Сбербанка Германа Грефа.

В рабочем совещании также приняли участие вице-президент - директор Департамента по работе с государственным сектором ПАО Сбербанк Михаил Чачин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк Пётр Колтыпин, заместитель Председателя Правительства РМ Наталья Таркаева.

Основными темами обсуждения стали вопросы цифровизации республиканской экономики, развития образования, поддержки сферы здравоохранения, реализация комплекса совместных мероприятий по увеличению доли безналичного торгового оборота в регионе. Также речь шла о взаимодействии по разработке Стратегии развития региона, в том числе в вопросах привлечения инвестиций, развития туризма, мер по финансовому оздоровлению республики.

Отдельно отметим один момент. С точки зрения перспектив развития республики очень важно, что перед Артёмом Здуновым охотно распахиваются двери самых высоких федеральных кабинетов, влиятельные персоны неизменно находят в своем плотном графике время для встречи с новым лидером республики. Как показывает сложившаяся в России политическая практика, это самым благотворным образом сказывается на возможностях по привлечению в регион дополнительных финансовых средств.