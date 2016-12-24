Человек с солнечной стороны

«Мальчишки и девчонки, а также их родители, веселые истории увидеть не хотите ли…». 46 лет миллионы россиян - мальчишки и девчонки, а также их родители, услышав эту песенку, бросали свои дела и шли к телевизору. Потому что знали: сейчас им покажут и расскажут такое, над чем можно от души посмеяться.



И вот человека, который почти полвека делал этот самый веселый в мире тележурнал «Ералаш», уже нет с нами… И это, увы, не шутка… Когда стало известно о том, что Борис Грачевский заболел коронавирусом, наверное, никто даже не сомневался, что он выкарабкается. Он даже из больницы, общаясь по телефону с журналистами, из-под кислородной маски с улыбкой говорил что-то ободряющее, вселяющее надежду и оптимизм. И навсегда останется с нами таким - веселым, озорным, жизнерадостным… Человеком с солнечной стороны жизни.

Прерванный полет

Борис Грачевский всегда был приветлив с журналистами, никогда не отказывал в интервью и старался найти возможность, чтобы пообщаться, приглашал на съемки фильмов и все того же «Ералаша». Так получилось, что последний разговор с ним состоялся в середине декабря. Сейчас уже можно написать «последний», ведь он действительно был таким.

- Борис Юрьевич, можем с вами небольшое интервью сделать? Когда вам лучше перезвонить? - спрашиваю его по телефону.

- Давай прямо сейчас, если тебе удобно, чего ждать?!

В этом он был весь: не надо откладывать на потом - надо все делать сразу, здесь и сейчас. В разговоре он любил пошутить - а точнее, похулиганить: сказать что-то «на грани фола». Но никогда эту грань не переходил. А для верности иногда переспрашивал:

- Говорю и знаю, что ты же эту фразу не напишешь?

- Нет, - отвечаю я со смехом. - Я сделаю ее литературной...

У него были планы на этот год. Борис Юрьевич был абсолютно уверен, что коронавирус они с семьей уже победили, и сейчас осталось только восстановиться. Вместе с супругой и маленьким сыном Филиппом, которому недавно исполнилось всего девять месяцев, они собиралась в январе отправиться отдыхать на солнечный остров Куба. Ведь Грачевский очень любил солнце и постоянно повторял свою любимую фразу: «Я хожу по солнечной стороне жизни!» И всех всегда призывал сохранять оптимизм.

Собирался Борис Грачевский снимать новые проекты, заниматься детской театральной студией, отпраздновать первый день рождения сына, которому в апреле исполнится год. Не забывал он никогда и про младшую дочь - восьмилетнюю Василису (от предыдущего брака с актрисой Анной Панасенко) и всегда рассказывал о ее успехах с восхищением. К сожалению, всем этим планам не суждено было сбыться...

Дети «Ералаша»

Конечно, огромное количество времени Борис Грачевский отдавал своему главному детищу - «Ералашу». Юмористическому киножурналу в прошлом году исполнилось - трудно поверить - 46 лет! Только представьте: почти полвека Борис Юрьевич вместе со своими единомышленниками снимал одно бесконечно большое кино - веселые истории про детей. В этих сценках многие узнавали себя и свои ситуации. «Ералаш» был всегда актуален. И хочется верить, что он продолжит свою историю, несмотря ни на что.

Отдельно стоит сказать о том, скольким звездам этот проект дал путь в артисты. Рыжеволосый пухлый мальчуган, который появлялся во многих эпизодах, - Фёдор Стуков. Сейчас, спустя столько лет, он именитый режиссер, который окончил Щукинское училище. Вы точно видели его сериалы - «Физрук», «Восьмидесятые», «Ивановы-Ивановы» и многие другие. Кстати, это все комедии.

Артистическая карьера Сергея Лазарева тоже началась именно с «Ералаша». Да, Сергей не только поет, он еще и настоящий профессиональный актер, играет в театре.

- Помните, как всегда начинался «Ералаш», с какой песни? «Мальчишки и девчонки…», - рассказывает Лазарев. - Мне посчастливилось не только на протяжении многих лет петь эту самую песню в заставке, но и сняться в одной из серий легендарного киножурнала. Мне тогда было 13 лет, и я очень хорошо запомнил этот день, потому что накануне съёмок я впервые побрился, так как детский чёрный пушок над губой меня дико раздражал, и я не хотел войти в историю кинематографа с этим безобразием на лице! Помню, съемки прошли быстро, а сюжет был милым и незатейливым, но сам факт участия в «Ералаше» оставил яркий след в моей памяти. В последнее время мы с Борисом Грачевским пересекались не так часто, но при встрече всегда тепло и по-дружески общались. Он всегда с уважением и гордостью рассказывал про «воспитанников» «Ералаша»…

Среди воспитанников «Ералаша» была и Наталья Чистякова-Ионова.

- Я бесконечно благодарна Борису Юрьевичу за всё, что он сделал, - говорит Наташа. - Он сыграл огромную роль в моей жизни, он первый увидел во мне что-то особенное. Именно благодаря ему и «Ералашу» начался мой творческий путь! На легендарном киножурнале выросло не одно поколение - дети мечтали сниматься в нем! Истории «Ералаша» передавались от родителей детям. Несколько лет назад в нем снялась моя старшая дочь Лида… Борис Юрьевич всегда с огромным энтузиазмом верил в то, что он делает… Нам всем так будет его не хватать!

Звезда сериала «Физрук» Владимир Сычёв тоже прошел школу «Ералаша» и всегда называл Бориса Грачевского своим «кинопапой». Ведь это Борис Юрьевич открыл юный талант много лет назад и всячески прикрывал шалости начинающей кинозвезды.

Во многих эпизодах «Ералаша» снялась и актриса Анна Цуканова-Котт.

- В «Ералаше» я начала сниматься с восьми лет, - вспоминает Анна. - Этот солнечный человек выдал мне счастливый билет в жизнь. Потом, когда я уже выросла, он всегда следил за моей карьерой, поддерживал, хвалил, подтрунивал, давал ценные советы. Он был очень важным для меня человеком! Я всегда восхищалась его легким отношением к жизни и бесконечной любовью к своей работе.

Мало кто знает, но самая главная «красная шапочка» нашей страны Яна Поплавская впервые появилась на телевизионном экране, снявшись именно в «Ералаше», а не в легендарной всем известной сказке.

- Всю свою сознательную жизнь я знала Борю Грачевского, - говорит Яна Евгеньевна. - В первый раз я снялась в Ералаше, когда была первоклашкой, потом были ещё серии, ещё работа... Не только «Ералаш» объединял нас - мы много ездили вместе по стране и миру: были вместе в Сирии, на космодроме Плесецк, в Иркутске, на разных фестивалях и концертах, снимались в программах. Мы дружили семьями, часто сидели за одним столом, его задор и смех притягивали самых разных людей. А сколько нынешних взрослых артистов вышли из «Ералаша» - невозможно сосчитать! Все эти люди будут помнить Бориса Грачевского…

Как вы поняли, список этих самых «выпускников» можно продлять бесконечно, и у каждого из них будет своя история про Бориса Грачевского...

Два маленьких счастья…

У Бориса Грачевского - четверо детей. Старшие сын и дочь - уже давно взрослые и самостоятельные личности. А младшим, Василисе и Филиппу, еще предстоит узнать, какой легендой был их отец. Борис Грачевский называл их «два моих маленьких счастья». Супруга Бориса Юрьевича Екатерина Белоцерковская уверена, что их сын очень похож на своего отца, и она постарается рассказать ему все о самом лучшем отце и режиссере на свете Борисе Грачевском…

Валерия Хващевская, фото Вадима Тараканова