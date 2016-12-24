ОНФ в Мордовии помог сельскому ФАПуАтяшевского района решить вопрос с кадрами

При содействии активистов регионального отделения Общероссийского народного фронта в Республике Мордовия в селе СелищиАтяшевского муниципального района решился вопрос с кадрами для фельдшерско-акушерского пункта. В сельское медучреждение приехала на работу молодой специалист.

Предыдущий фельдшер, проработав после пенсии еще девять лет, ушла на заслуженный отдых, и ФАП остался без специалиста. Чтобы обратиться за медпомощью, людям надо было готовиться к непростому путешествию в соседнее село или райцентр. В дождь и снег приходилось преодолевать пешком около четырех километров. Некоторые ездили в райцентр, нанимая такси за 280-300 руб., кто-то научился делать уколы самостоятельно, что не совсем безопасно.

Жителям глубинки очень хотелось, чтобы в селе снова заработало медучреждение, появился фельдшер и медицинская помощь стала, наконец, доступнее. В коллективном письме о своей беде люди рассказали представителям Народного фронта.

Общественники обратились в министерство здравоохранения республики с просьбой решить проблему, власти отреагировали оперативно. Теперь на работу в Селищи ежедневно приезжает молодой специалист. Ирина Кизоркина в этом году окончила Саранский медицинский колледж по специальности «Лечебное дело». Однако на тот момент вакансий фельдшера в районе не было, пришлось немного подождать. На встрече с общественниками она рассказала, что фельдшерско-акушерский пункт обслуживает порядка 180 жителей, в том числе восемь детей.

«С первых дней я поняла, что к работе на селе нужно относиться ответственно. Со своим пациентом ты остаешься один на один. И, наверное, наступит тот момент, когда от моего профессионализма будет зависеть не только здоровье, но и жизнь человека. И тогда принятие правильного решения останется только за мной. К этому надо быть всегда готовой», - поделилась Кизоркина.

В первые дни работы молодого специалиста поддержала бывший фельдшер Александра Червякова, проработавшая в Селищах более 45 лет.

«Сельский ФАП - одна из самых сложных отраслей в медицине. Трудиться здесь под силу далеко не каждому. Для этого нужно быть не только квалифицированным специалистом, но и своего рода психологом. В нашем селе проживает много одиноких пожилых пенсионеров. Им, кроме медпомощи, необходимо еще элементарное человеческое общение. Для них очень важно знать, что они кому-то нужны. Помимо приема посетителей, необходимо еще пешком ходить по вызовам, обеспечивать население лекарствами, а при необходимости вызывать бригаду скорой помощи из центральной районной больницы. В период пандемии коронавирусной инфекции работы намного прибавилось. Ирина выросла в сельской местности, думаю, с этим она легко справится», - отметила Червякова.

По мнению общественников, чтобы удержать молодого специалиста на селе, необходимо сделать косметический ремонт в здании ФАПа, поменять старую мебель и инструменты, приобрести для работы компьютер, а также предусмотреть расходы на ежедневную доставку фельдшера от дома к месту работы и обратно. Пока Ирину на работу возит отец, преодолевая расстояние от села Батушево до Селищ примерно в 15 километров. По подсчетам семьи Кизоркиных, месячная оплата бензина обернется в кругленькую сумму.

«Понятно, что на селе молодых специалистов удержать очень сложно. Для работы необходимо создавать соответствующие условия. По решению правительства, с января 2021 года акушерки и медсестры фельдшерско-акушерских пунктов, которые переедут работать на село, будут получать подъемные средства. Надеемся, что подобные меры сделают медицинскую помощь для людей малых населенных пунктов более доступной»,- прокомментировала модератор тематической площадки ОНФ «Здравоохранение» в Мордовии Наталья Зубова.

Напомним, в Мордовии продолжается реализация программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». В 2019 г. участниками программ стали 25 врачей и 15 фельдшеров.