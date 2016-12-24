На Саранском телевизионном заводе планируют реализать новые инвестиционные проекты

Врио Главы Мордовии Артём Здунов провёл совещание по вопросам работы Саранского телевизионного завода. Обсуждались итоги работы предприятия в 2020 году и планы на текущий год.

В минувшем году на предприятии в связи с сокращением гособоронзаказа снизились объёмы производства и реализации продукции. В этой связи важнейшей задачей для сейчас является диверсификация производства с наращиванием выпуска изделий гражданского назначения.

Врио Главы республики подчеркнул: «Развитие новых направлений позволит загрузить предприятие стабильным объёмом работы, улучшить показатели финансовой устойчивости и обеспечить рост заработной платы».

В ходе совещания рассмотрены вопросы реализации новых инвестиционных проектов. В частности, речь шла об открытии производства по выпуску печатных плат для телекоммуникационного оборудования. Артём Здунов дал поручение проработать вопрос поддержки проекта через федеральный Фонд развития промышленности.