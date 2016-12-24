В Мордовии вручил награды талантливой молодёжи

Временно исполняющий обязанности Главы Мордовии Артём Здунов в День российского студента (Татьянин день), который отмечается 25 января, вручил награды талантливой молодёжи нашего региона.

Мероприятие проходило в Большом зале Дома Республики с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Здесь собрались школьники и студенты, проявившие себя на предметных олимпиадах, конкурсах научно-технического творчества, исследовательской деятельности, искусстве и других направлениях.

Артём Здунов приветствовал участников мероприятия и подчеркнул, что поддержка и развитие талантливой молодёжи – одно из важных направлений работы руководства республики. «Я подробно изучил номинации конкурса, на которые были представлены проекты в прошлом и текущем году. Отрадно, что по научно-техническому творчеству совершён прорыв, особенно по тем направлениям, которые нас очень сильно волнуют – переработка отходов, очистка воды, беспилотники, которые всё больше и больше используются в народном хозяйстве и многое другое», - сказал Врио Главы Мордовии.

Артём Здунов заявил, что в текущем году будет дооснащено весемь детских школ искусств, в шести будет проведён капитальный ремонт. Кроме того, будет создан Центр цифрового образования «IT – куб». «Для нас большое значение имеет оснащение школ современной техникой. Эти задачи мы будем выполнять, создавая базу, которая позволит изобретать, заниматься рационализаторством, искать новые пути. Мы ждём от вас интересных искромётных идей и результатов», - обратился к молодёжи Врио Главы РМ.

Особые слова благодарности Артём Здунов выразил наставникам ребят и всем тем, кто привёл их к победам. «Вас ждут интересные знаковые события в жизни, потому что вы сделали правильный выбор - путь развития себя и окружающих», - добавил он.

В целях государственной поддержки способной и талантливой молодёжи Премии Главы Мордовии были присуждены в номинациях «Научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность», «Профессиональное мастерство», «3-D моделирование», «Робототехника, автоматика и интеллектуальные системы», «Экологическое проектирование» и другие.