В республике уже привито 2742 человека

Артём Здунов распорядился исключить очереди и скопления людей в прививочных пунктах

Врио Главы Мордовии Артём Здунов 21 января провел заседание оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции. Обсуждались вопросы текущей эпидемиологической ситуации, функционирования региональной системы здравоохранения, вакцинации от COVID-19, обеспечения стимулирующих выплат медицинским работникам, контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Как доложила вице-премьер Галина Лотванова, в последние две недели в республике наблюдается улучшение ситуации с заболеваемостью коронавирусом: снижается число ежедневно выявляемых случаев заражения, растет свободный коечный фонд – сейчас он составляет 34,5%.

«За последние три недели число госпитализаций снизилось на 24%, и на сегодняшний день мы уже сократили инфекционный коечный фонд на 180 коек. Теперь, высвобождая койки, мы должны начинать процесс реабилитации тех, кто перенес коронавирусную инфекцию. В ближайшее время мы начнем открывать реабилитационные койки на базе республиканского госпиталя и других медучреждений республики», - отметила вице-премьер.

Врио Главы Мордовии подчеркнул, что на первый план в борьбе с COVID-19 сейчас выходит вакцинация граждан. «По поручению Президента страны с 18 января, как вы знаете, она приобретает массовый характер, - отметил Артём Алексеевич. – И здесь нам очень важно сделать все максимально выверенно, исключить очереди, скопления людей в прививочных пунктах, обеспечить широкое информирование населения, доступную для людей запись на вакцинацию и создание необходимой инфраструктуры».

В настоящее время к проведению прививочной кампании готовы 40 стационарных и 17 выездных пунктов. В ближайшее время в республику поступит 27100 комплектов вакцины - это позволит начать масштабную бесплатную вакцинацию для всех групп, определенных Минздравом России как приоритеты первого уровня: это работники здравоохранения, образования, социального обслуживания, многофункциональных центров, лица, проживающие в учреждениях социального обслуживания, лица, страдающие хроническими заболеваниями дыхательной, сердечно-сосудистой систем, сахарным диабетом, ожирением. Напомним, что в республике уже привито 2742 человека. Как доложила заведующая поликлиникой больницы имени С.В. Каткова Юлия Шеволаева, переносимость вакцины хорошая.

Руководитель республики обратил особое внимание министра информатизации и связи РМ Игоря Вольфсона на необходимость обеспечить доступ жителей региона к записи на прививку через портал госуслуг.