Роскомнадзор: день открытых дверей

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28.01.2021 в Управлении Роскомнадзора по Республике Мордовия в рамках Дня открытых дверей проводится «горячая линия» для граждан и  операторов персональных данных, приуроченная к Международному дню защиты персональных данных.

В период с 10:00 до 17:00 (мск) 28.01.2021 сотрудники отдела по защите персональных данных консультируют по вопросам  регистрации в Реестре операторов, проведения контрольно-надзорных мероприятий, а также по вопросам нарушения прав субъектов персональных данных.

Традиционное мероприятие День открытых дверей проводится ежегодно и направлено на продвижение идей цифровой грамотности, стимулирование добросовестного поведения операторов при обработке персональных данных, воспитание бережного отношения граждан к своим персональным данным.

Телефоны «горячей линии» Управления Роскомнадзора по Республике Мордовия на 28.01.2021: (8342) 54-61-77, 54-61-75 (116, 117).

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