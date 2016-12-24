За год Почта России доставила жителям Мордовии 6,3 тонны крупногабаритных грузов

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В 2020 году жители Мордовии получили по почте более 200 крупногабаритных отправлений общим весов 6,3 тонны, что почти в два раза больше, чем в 2019 году.

Чаще всего в регион поступают крупногабаритные посылки из Москвы – на столицу за данный период пришлось 130 отправлений, на втором месте оказался Владивосток (45 посылок), замкнула тройку лидеров Чита. Также часто большие отправления жителям региона приходят из НАО, Мурманска, Казани и Екатеринбурга.

Среди популярных крупных отправлений - мебель, оборудование, двигатели и мототехника. Например, за прошлый год из Владивостока в Мордовию доставили 6 мотоциклов и мопедов.

Среди посылок, которые Почта России принимает к отправке от местных предпринимателей, также встречаются крупногабаритные. Например, из Саранска отправляют в разные уголки России посылки с картинами, разборными парниками, складными детскими домиками (вигвамами).

Крупногабаритным почтовым отправлением (КПО) считается отправление с товарным вложением, не запрещенным к пересылке в пределах территории нашей страны в соответствии с Федеральным законом «О почтовой связи», весом до 500 кг и с максимальными размерами 300 x 140 x 180 см.

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