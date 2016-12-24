Молодежь Мордовии сыграет в «Florball Skills»

Ресторанам и кафе дали надежду
Власти Мордовии в ближайшие дни определятся, как будут работать кафе и рестораны 31 декабря и в январские каникулы
30 января 2021 года в 12:00 на стадионе «Мордовия Арена» на базе Центра хоккея для активной молодежи региона состоится спортивно-развлекательное мероприятие «Florball Skills» (командный вид спорта из семейства разновидностей хоккея с мячом, играется в закрытых помещениях на твёрдом ровном полу пластиковым мячом, удары по которому наносятся специальной клюшкой).
Организаторами мероприятия выступают Министерство спорта, молодежной политики и туризма Республики Мордовия и ГБУ «Мордовский республиканский молодежный центр».
В программе мероприятия запланирован мастер-класс по базовым навыкам владения клюшкой и мячом, разминка на интерактивных тренажерах, а также спортивная эстафета и розыгрыш призов.
Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться на портале Dobro.ru и заполнить заявку по ссылке https://dobro.ru/event/10034447.
Регистрация открыта до 29 января 2021 года.
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