25 февраля состоится открытие Школы студенческих отрядов Республики Мордовия

В республике уже привито 2742 человека
Артём Здунов распорядился исключить очереди и скопления людей в прививочных пунктах
Из года в год Студенческие отряды становятся отличной возможностью проявить себя в различных мероприятиях, получить дополнительный заработок в свободные от учебы время и, конечно же, обрести новых друзей и незабываемые эмоции.
Именно поэтому Школа Студенческих Отрядов Республики Мордовия для всех желающих снова открывает свои двери. Обучение будет проходить по нескольким направлениям: педагогические отряды, строительные отряды, сервисные отряды, сельскохозяйственные отряды, медицинские отряды и отряды проводников. По итогам которого каждый слушатель сможет получить бесценный опыт работы в коллективе и приобрести необходимые навыки, которые однозначно пригодятся в будущем.
Присоединяйтесь к студенческим отрядам, если хотите поработать в различных городах и посетить множество красочных мероприятий, почувствовать невероятную атмосферу каждого бойца и узнать отрядные песни у костра в кругу близких тебе людей. Для этого вам всего лишь нужно перейти по QR-коду и заполнить соответствующую анкету.
Артём Здунов распорядился исключить очереди и скопления людей в прививочных пунктах
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