Новый проект ОНФ предоставляет бесплатные услуги профессиональных нянь детям медработников в восьми регионах

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Межрегиональный проект ОНФ «Профессиональные няни – детям» предоставляет бесплатные услуги профессиональных нянь детям медработников госпиталей, больниц и поликлиник в нескольких регионах России. Он запущен по инициативе эксперта ОНФ, председателя комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты РФ Сергея Рыбальченко. Теперь любой медработник «красной зоны» может получить такую ценную помощь. Это можно сделать через горячую линию #МыВместе или через мобильное приложения «ОНФ. Помощь».
На сегодняшний день проект реализуется пока в восьми регионах, но планируется расширить его и на другие регионы страны.
Работают 10 региональных центров профессионального обучения и сертификации нянь. Обучение прошли уже более 300 человек. Из них 160 – вошли в национальный реестр сертифицированных нянь. Они подтвердили не только свой уровень образования, но и соответствие тем требованиям, которые предоставляет профессиональный стандарт. Няни могут сопровождать ребенка из детского сада или школы, а также просто побыть с ребенком, пока его мама работает.
Проект действует на базе центров профессиональной подготовки и сертификации в регионах. Туда могут обратиться медработники и оставить заявку на услугу няни.
Добровольцы проходят обучение и получают сертификат, который позволяет им работать с детьми.В этом же году соцуслугами с применением технологии «социальная няня» воспользовались уже 170 семей, воспитывающих детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном присмотре и уходе.
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