ОНФ призывает экстренно реагировать на пропажу людей в зимнее время

Руководитель административной группы проекта ОНФ «Поиск» Олег Леонов сообщил, что все поступающие заявки о пропавших людях сейчас отрабатываются в максимально быстром темпе, поскольку зимой во многих регионах установились морозы, а для спасения важна каждая минута.

«Праздники выдались достаточно напряженными, всего было отработано 828 заявок на поиск пропавших людей, из них 41 обращение по пропавшим в природной среде и находящимся на связи. Мы хорошо справились, все 41 человек были возвращены домой живыми и здоровыми», – рассказал Леонов. По его словам, праздничная атмосфера, расслабленное состояние и потребление алкоголя могут подталкивать людей к безрассудным поступкам.

За десять дней нового года в отряд «ЛизаАлерт», который представлен в 60 российских регионах, поступило 828 заявок на поиск пропавших людей. Лидерами стала Московская область (188), Ленинградская область (60), Краснодарский край (32), Новосибирская (26), Самарская (24) и Нижегородская (22) области. В большинстве случаев все закончилось благополучно и потерявшиеся вернулись домой. Однако более 200 человек до сих пор не вернулись домой, поисковый отряд «ЛизаАлерт» продолжает их искать.

Отряд предупреждает беспечных граждан о необходимости соблюдения элементарных правил безопасности и ответственности за собственную жизнь. В случае пропажи человека нужно не бояться сообщать об этом в полицию и на горячую линию отряда «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52. Обращаться за помощью надо как можно быстрее. Отряд начинает поиск пропавшего вне зависимости от того, находился ли он в нетрезвом состоянии. В зимнее время на счету каждая минута.