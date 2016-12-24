Почта России запустила бонусную программу в Мордовии

Теперь при оформлении и оплате посылок на сайте или в мобильном приложении Почты клиенты будут получать бонусные баллы, которые можно использовать для оплаты следующих отправок. До июня программа будет работать в тестовом режиме для жителей макрорегионов Волга и Северный Кавказ. В дальнейшем список услуг для начисления бонусов расширится, и к программе подключится вся Россия.

Бонусная программа доступна для физических лиц и распространяется на отправку посылок в почтовые отделения. Бонусы в размере 5% от стоимости доставки начисляются на специальный счёт пользователя в личном кабинете на сайте pochta.ru и в мобильном приложении после приёма оплаченной посылки в отделении. 1 бонус равен 1 рублю. Бонусами можно частично оплатить следующую отправку, оформленную онлайн.

«Отправка посылок — популярная услуга Почты России, и поэтому мы решили начать развитие бонусной программы именно с неё. Ежемесячно число посылок, оформленных и оплаченных нашими клиентами онлайн, растёт в среднем на 15%», — отмечает директор по маркетингу и развитию продуктов АО «Почта России» Артём Стёпин. - Особенно полезна бонусная программа будет для тех, кто отправляет много посылок, — это позволит им сэкономить значительные суммы на доставке отправлений».

В макрорегион Волга входят Самарская, Саратовская, Ульяновская, Оренбургская, Пензенская и Нижегородская области, а также республики Мордовия, Татарстан, Марий Эл, Башкортостан и Чувашская. Подробную информацию об условиях бонусной программы можно найти на сайте.