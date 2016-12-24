В пиковый период почтовики Мордовии обработали 1,9 млн почтовых отправлений

«Не должно быть скопления людей»
Власти Мордовии примут меры для обеспечения безопасности крещенских купаний, в которых ежегодно участвуют около 10 тысяч жителей республики
Власти Мордовии примут меры для обеспечения безопасности крещенских купаний, в которых ежегодно участвуют около 10 тысяч жителей республики
На совещании в Администрации города обсудили подготовку к новогодним праздникам
Власти Мордовии в ближайшие дни определятся, как будут работать кафе и рестораны 31 декабря и в январские каникулы
В день здоровья Артём Здунов встал на коньки
Врио Главы Мордовии Артём Здунов поставил задачу восстановить работоспособность всех существующих комплексов до 21 января 2021 года
Анатолия Чушкина выпустили из следственного изолятора, избрав ему новую меру пресечения в виде запрета совершения определенных действий
Число пострадавших вкладчиков потребительского кооператива растет как на дрожжах
Как можно получить информацию о задолженности, направить заявление в службу и записаться на прием к должностным лицам, рассказывает...
Врио Главы Мордовии Артём Здунов оценил новый Дворец культуры «Алмаз» в Лямбирском районе
В МГУ имени Н.П. Огарёва Артём Здунов ознакомился с инновационными проектами и провел встречу с молодыми учеными и студентами