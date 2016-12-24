В пиковый период почтовики Мордовии обработали 1,9 млн почтовых отправлений

В пиковый период с 1 ноября 2020 года по 10 января 2021 года сотрудники регионального управления Почты России обработали 1,9 млн посылок, писем и мелких пакетов с товарными вложениями, что на 200 тыс. отправлений больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Наибольшая нагрузка пришлась на ноябрь-декабрь 2020 года. Среднемесячный объем принятой и отправленной в этот период почты составил более 860 тыс. отправлений, тогда как в обычные месяцы года в среднем поступает порядка 770 тыс. посылок, писем и мелких пакетов.

В усиленном режиме почтовики работали и в новогодние праздничные дни. За первые 10 дней нового года на участке обмена и сортировки, через который проходит вся поступающая в регион и исходящая почта, было принято и обработано более 162 тыс. отправлений, пятую часть которых составили международные пакеты с товарными вложениями из интернет-магазинов. Обработка и сортировка почты в праздничные дни осуществлялась круглосуточно и без выходных.

«В новогодний период традиционно отмечается увеличение объема почтовых отправлений. Мы заблаговременно готовимся к сезонному пику и успешно справляемся с нагрузками. Вот и в этот раз вся входящая в регион и исходящая из республики почта обрабатывалась и доставлялась жителям Мордовии в срок», – отметил директор УФПС Республики Мордовия Вячеслав Макейчев.