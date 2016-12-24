Почему российские банки блокируют банковские операции пенсионеров?

Начиная с конца 2020 года, мошенники смогли украсть деньги с карт россиян в 10 раз больше, чем в 2019 году. Больше всего пострадали пенсионеры и люди предпенсионного возраста. Поэтому банки сейчас начали блокировать любую операцию, если возникло хоть малейшее сомнение. Это не всегда оправдано, и россияне стали возмущаться.

Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева рассказала, что в сети начали часто появляться жалобы от пользователей, которые стали жертвами мошенников. Они лишились своих денежных средств на платежных картах, которые мошенники вывели обманным путем. Если в 2019 году мошенникам удалось забрать около 6,5 млрд рублей с карт клиентов. То уже на 2020 год денежных средств ушло на сумму 66 млрд рублей.

«Чаще всего пострадавшими являются граждане предпенсионного и пенсионного возраста. Эти люди более наивны и доверчивы, а уровень их финансовой грамотности, к сожалению, достаточно низкий. Эти факторы и стали благодатной почвой для противоправных действий в их отношении», – пояснила Лазарева.

Учитывая сложившуюся ситуацию, банк может заблокировать любую банковскую операцию, если она вызвала хоть малейшее сомнение. Это сделано, чтобы защитить средства клиентов и особенно пенсионеров. Ведь именно эта категория людей является наименее защищенной категорией россиян и обмануть их проще всего.

Специалисты безопасности банковской сферы говорят о том, что блокировка подозрительных операций – это стандартный алгоритм. В этом случае анализируется все траты клиента. Если размер банковской операции превышает среднее значение, то банк посчитает это подозрительным, и может приостановить операцию.

Если мошенники могут так легко взломать и забрать денежные средства россиян, особенно пенсионеров, то возможно стоит ужесточить контроль над этим. Для этого нужно желание банков и согласие их клиентов. Последние только будут рады уберечь свои средства от мошенников.

«Сейчас мы обсуждаем с регулятором и экспертным сообществом ряд мер, которые призваны защитить пожилых людей от списаний с банковских карт и упростить процедуру расторжения навязанных POS-кредитов. В будущем году мы сможем оформить их в законодательные инициативы», – резюмировала Лазарева.