Стало больше протоколов за несоблюдение масочно-перчаточного режима

В Саранске продолжаются профилактические рейды по проверке соблюдения масочно-перчаточного режима в общественном транспорте, на объектах торговли, общепита и сферы услуг.

За минувшую неделю сотрудниками администраций Ленинского, Октябрьского, Пролетарского районов, Транспортного управления совместно с представителями полиции и МП г.о. Саранск «Горэлектротранс» было проверено 280 единиц общественного транспорта, на месте пассажирами устранено 94 замечания, на семерых нарушителей составлены протоколы.

Также контрольные мероприятия осуществлялись в деятельности легковых такси. Во время рейдов на прошлой неделе было вынесено 16 замечаний, на двух водителей составлены протоколы за отсутствие средств индивидуальной защиты.

В регулярном режиме ведется санитарная обработка мест общего пользования в многоквартирных домах, направленная на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Главы районных администраций сообщили, что постоянный мониторинг периодичности и качества санитарной обработки приносит положительные результаты. Если выявляются замечания, управляющие компании их оперативно устраняют. Мэр Саранска еще раз акцентировал внимание на том, что необходимо поддерживать постоянную обратную связь по этому вопросу с представителями собственников, выяснять их мнение и при необходимости принимать меры по возникающим ситуациям.

«Морозы морозами, снега снегами, а проверку соблюдения масочно-перчаточного режима в общественном транспорте, магазинах и кафе, обработку многоквартирных домов с применением санитарных средств нужно делать на постоянной основе. Это необходимость. К сожалению, ситуация с распространением коронавирусной инфекции складывается таким образом, что расслабляться не стоит», - резюмировал Петр Тултаев.