В Саранске демонтируются новогодние украшения

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С понедельника в Саранске приступили к отключению новогодней иллюминации.

Такое решение было принято на оперативном совещании в Администрации города. После отключения иллюминации начнется и демонтаж конструкций, составляющих праздничное новогоднее убранство столицы Мордовии.

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