В республике подвели первые итоги деятельности Центра управления регионом

В Мордовии вот уже 2 месяца действует Центр управления регионом (ЦУР). Он является координационным центром, созданным для коммуникации граждан и органов власти с целью оперативного решения проблемных вопросов.

Сотрудники обрабатывают сообщения и жалобы граждан, которые поступают из открытых интернет-источников, социальных сетей, а также официальных государственных порталов.

ЦУР обрабатывает обращения от жителей республики с помощью Платформы обратной связи. Это сервис Единого портала Госуслуг для интерактивного взаимодействия государства с гражданами и организациями. Через данную платформу поступило 214 сообщений, 164 заявителя получили ответы, пять сообщений находятся на утверждении, 45 - в работе, 69 из поступивших заявок рассмотрены и отработаны в ускоренном порядке.

ЦУР получает вопросы и жалобы граждан с помощью круглосуточной системы мониторинга «Инцидент Менеджмент», которая по ключевым словам фиксирует сообщения в социальных сетях: «ВКонтакте», «Одноклассники», Instagram, Facebook и Twitter. Всего за данный период было обработано 3 021 сообщение.

В пятерку самых востребованных тем вошли «ЖКХ» (604 обращения), «дороги» (585 обращений), «коронавирус» (435 обращений), «здравоохранение» (417 обращений) и «благоустройство» (250 обращений). Среднее время ожидания ответа составило 4 часа 38 минут. Уровень удовлетворенности ответами - 82%.