О Мордовии расскажут на большом федеральном экране

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В конце 2020 года Туристско-информационный центр Мордовии принял участие в съёмках программы «Большая страна», которая выпускается по выходным на федеральном телеканале ОТР.
В сюжет попали самые знаменитые достопримечательности столицы: визитная карточка города – Кафедральный собор им. Ф.Ф. Ушакова, популярная среди жителей и гостей Саранска скульптурная композиция «Семья», кладезь истории и быта мордовского народа – Краеведческий музей им. И.Д. Воронина и храм изобразительного искусства региона – Музей Эрьзи.
Не обошли стороной и то место, с которого начинается знакомство с любым городом – привокзальную площадь, на которой расположен Памятник Стратонавтам. Главной темой документального расследования станут городские легенды. Отснятый материал будет обсуждаться в студии представителями научной среды, историками и краеведами.
Выход передачи о Мордовии запланирован на 17 января (воскресенье) с 6.00 до 7.00 и с 16.05 до 17.00 по Московскому времени. Запись выпуска будет также доступна на сайте ОТР онлайн по ссылке. Приятного просмотра!
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