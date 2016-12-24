Аренда квартир резко подорожает?

По данным экспертов порядка 90% рынка арендного жилья находится в тени. Счастливые владельцы «лишних» квартир предпочитают не платить положенный налог в 13%.

Минстрой планирует ужесточить контроль за рынком жилья и планирует запустить информационную систему учета договоров найма. Цель вроде бы благая – легализация рынка недвижимости. Однако эксперты считают, что острой необходимости в изменении законодательства нет, а инициатива нуждается в общественном обсуждении. Ведь в случае внедрения системы цены на аренду скорее всего вырастут как раз на те самые 13%.

Координатор тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Елена Цунаева считает, что граждане вряд ли обрадуются, если государство решит их заставить отдать часть доходов в казну. Рынок действительно непрозрачный, но не настолько нелегальный, чтобы через него всеми силами стараться получить дополнительные доходы в бюджет.

«Сегодня правовые механизмы выявления собственников, которые сдают квартиру неофициально, а таких больше половины, имеются у налоговых органов. Они научились выявлять незаконные доходы через систему финансового мониторинга и выездных проверок. В этом смысле острой необходимости в изменении законодательства нет. Тем не менее эксперты считают, что будет правильно связать инициативу Минстроя с уже запущенным ранее институтом самозанятых, а также ввести более жесткое правовое регулирование риелторской деятельности, например, через введение лицензирования. После создания агрегатора-компании скорее всего цены на аренду жилья вырастут как минимум на 13 процентов, что ударит по кошельку не самых обеспеченных категорий граждан, которые не имеют собственного жилья, а вынуждены его арендовать, – это молодые семьи, студенты и переехавшие в крупные города на заработки», – пояснила Цунаева