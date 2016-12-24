Эпистолярный конкурс Почты России ждет школьников и педагогов Мордовии

Объявлен очередной – XIX – этап Всероссийского конкурса «Лучший урок письма», организаторами которого в Мордовии являются региональное управление Почты России и республиканское министерство образования. В 2021 году школьники и педагоги могут проявить себя в 11 творческих номинациях.

Участниками конкурса могут стать учащиеся средних школ, вузов, колледжей, кадетских корпусов, художественных студий, а также преподаватели школ и вузов, руководители детских творческих объединений, молодежных общественных организаций.

Юные конкурсанты смогут проявить свои способности в уже ставших популярными номинациях: «Мой любимый литературный герой», «Есть такая профессия – Родину защищать…», «Рецепты счастливой семьи», «Из глубины веков: истории и легенды моей семьи», «Классная история. Истории случаются с теми, кто умеет их рассказывать…», «Тот, кто с детства дружит с небом. Расскажу о своем самом увлекательном путешествии: настоящем или придуманном", а также в двух новых: «Я из династии почтовиков», которая проводится при поддержке Профсоюза работников связи России, и «Твоя первая банковская карта. Какой она должна быть?», организованной при участии Почта Банка. По-прежнему на школьников младших и средних классов ориентирована номинация «У меня дома живет амурский тигр».

В рамках Международного молодежного конкурса сочинений эпистолярного жанра Всемирным почтовым союзом объявлена номинация «Напишите письмо члену семьи о вашем опыте борьбы с пандемией COVID-19». Работы на эту тему должны быть направлены не позднее 15 марта 2021 года.

Учителям предназначена традиционная номинация - «Лучшая методическая разработка проведения урока письма».

Работы на конкурс можно направлять в бумажном и печатном виде по адресу: 430005, г. Саранск, ул. Большевистская, 31, с пометкой «Лучший урок письма» до 1 сентября 2021 года или в электронном виде на адрес konkurs@russianpost.ru до 1 октября 2021 года. С условиями конкурса можно ознакомиться на сайте Почты России.

Поступившие на конкурс письма жюри будет оценивать по следующим критериям: нестандартное решение темы, логика построения письма, эмоциональность, правила написания письма, стиль изложения. Авторы лучших творческих работ будут награждены дипломами и памятными подарками.

В Мордовии конкурс проводится более 10 лет, за это время его участниками стали более 5 000 педагогов и школьников республики. В 2018-2020 годах призерами и лауреатами всероссийских этапов стали 9 наших юных земляков.