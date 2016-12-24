Артём Здунов принимает участие в Гайдаровском форуме

14 января в Москве в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации открывается Гайдаровский форум. Это мероприятие традиционно проходит в начале января, здесь собираются известные эксперты, представители органов власти, общественные и политические деятели, предприниматели из разных стран мира. В российских СМИ за Гайдаровским форумом прочно закрепилась репутация «российского Давоса». Для гостей из-за рубежа Форум выступает важным источником информации о главных тенденциях социально-экономического и политического развития, состоянии бизнес-среды и инвестиционного климата России. Для отечественных экспертов участие в нем позволяет определить перспективы дальнейшего экономического роста и интеграции России в мировую экономику.

Врио Главы Мордовии Артём Здунов принимает участие в работе форума. В ходе экспертной дискуссии «Кадры для регионов: как и чему учить в эпоху изменений» руководитель республики выступит по основной теме. Речь пойдет об инструментах создания управленческих команд для регионов, о том, как готовить кадры, которые нужны государству в эпоху быстрых изменений, насколько изменились требования к кандидатам и что необходимо внедрять в образовательные программы?

Он-лайн трансляция экспертной дискуссии «Кадры для регионов: как и чему учить в эпоху изменений» начнется на официальном сайте Гайдаровского форума в 14.00.

Из-за эпидемиологических ограничений в 2021 году Форум пройдет в объединенном формате: эксперты и спикеры примут участие в панельных дискуссиях на площадке центрального кампуса РАНХиГС, а участники будут наблюдать за ходом обсуждений онлайн. Планируется обсуждать экономическую политику, вызовы для здравоохранения и образования, проблематику рынка труда и внешнеэкономической деятельности, государственное управление и цифровизацию, вопросы экологии, предпринимательство и региональное развитие, новые точки роста и другие актуальные темы.