«Надо делать все цивилизованно, а не для галочки!»

Артём Здунов обратил внимание на скудное обустройство мест катаний на коньках

Врио Главы Мордовии Артём Здунов 13 января провел заседание оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции. Обсуждались вопросы текущей эпидемиологической ситуации, функционирования региональной системы здравоохранения, вакцинации от COVID-19, а также контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Врио Главы республики отметил, что ситуация с распространением инфекции на территории региона находится под контролем, но остается напряженной. «Система здравоохранения продолжает работать с очень большой нагрузкой, - сказал Артём Алексеевич. – Поэтому обращаюсь к главам муниципальных образований: нам важно не просто оказывать помощь, но и анализировать все, что происходит – это поможет упростить работу системы здравоохранения в дальнейшем».

Руководитель республики особо отметил значимость следующих направлений: свободный коечный фонд, лекарственное обеспечение, тестирование и начало массовой вакцинации от коронавируса.

Зампред Правительства республики Галина Лотванова доложила о том, как прошли новогодние каникулы. Чрезвычайных происшествий на объектах здравоохранения и социальной сферы не зафиксировано, при этом количество вызовов скорой медицинской помощи с 1 по 10 января по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 3%. А вот количество травм сократилось на 37%, однако травм со смертельным исходом стало больше.

«53 человека получили травмы на улицах, большей частью - при катаниях с горок, в том числе с несанкционированных, - сказала Галина Лотванова. – Прошу глав районов обратить на это особое внимание и провести ревизию мест, где катаются дети. Горки, которые не соответствуют требованиям безопасности, нужно закрывать».

Врио Главы республики подчеркнул, что этот вопрос очень важный, и призвал глав муниципальных образований отнестись к нему максимально ответственно: «Эти несанкционированные места катаний вам известны. Займитесь ими: огородите, поговорите с людьми, проведите разъяснительную работу. Не допускайте таких случаев!»

Кроме того, Артём Здунов обратил внимание и на организацию мест катаний на коньках. К сожалению, кроме ледовой площадки, больше для людей ничего не предусмотрено. «Неужели сложно в районах организовать чай из одноразовой посуды? – выразил недоумение руководитель республики. – На улице – не май месяц. А получается, что где мы ездим с надзором – там всё есть, на других же катках – нет. Вот те, кто находится в зале, - вы поездите по каткам и посмотрите. Это же элементарные вещи: чай организовать, раздевалку, места для просушивания коньков. Надо делать все цивилизованно, а не для галочки!»

Что касается коронавируса, в праздничные дни процент свободного коечного фонда в лечебных учреждениях республики не опускался ниже 20%, а количество выписываемых пациентов превышало количество госпитализированных. В настоящее время в ковидных госпиталях свободный коечный фонд составляет 30%. Было отмечено, что республика выходит на плато, и самое главное сейчас - удержать ситуацию, для этого нужно ужесточить соблюдение требований санитарной безопасности и держать тему на пристальном контроле.

Начата вакцинация от коронавируса: по состоянию на 13 января республика получила 2742 комплекта доз вакцины, на следующей неделе ожидается поступление еще 11 100 доз – это позволит начать масштабную вакцинацию для всех групп, определенных Минздравом России как приоритеты первого уровня: это работники здравоохранения, образования, социального обслуживания, многофункциональных центров, лица, проживающие в учреждениях социального обслуживания, лица, страдающие хроническими заболеваниями дыхательной, сердечно-сосудистой систем, сахарным диабетом, ожирением. Как отметил министр здравоохранения республики Олег Маркин, вакцинацию проводят 23 лечебных учреждения, имеется все необходимое оборудование для соблюдения условий транспортировки и хранения вакцины.

На заседании штаба был рассмотрен и ряд других вопросов. В том числе речь шла о подготовке к массовым купаниям на Крещение – здесь также ставится задача обеспечить максимальное соблюдение требований санитарной безопасности. Как подчеркнул Врио Главы Мордовии, на кону – здоровье людей.