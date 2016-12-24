Поздравление врио Главы Республики Мордовия с Днем российской печати

Уважаемые работники средств массовой информации Мордовии! Дорогие ветераны!

Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем российской печати!

Эта дата объединяет людей самых разных профессий: журналистов, редакторов, издателей, полиграфистов, работников почты, распространителей печатной продукции - всех тех, кто ежедневным трудом создает единое информационное пространство нашей республики и всей страны.

Во многом благодаря вашей работе Республика Мордовия сегодня - это стабильный регион, где в мире и согласии живут представители многих национальностей и конфессий, эффективно решаются экономические и социальные проблемы, выполняются федеральные и региональные программы развития. О нашем опыте регулярно говорят на общероссийском уровне, тем самым формируя положительный имидж Мордовии как перспективной территории развития с большим потенциалом.

Впереди у нас много совместной работы в промышленности, аграрном секторе, социальной сфере. Мы будем делать ставку на создание новых производств и рабочих мест, оздоровление финансовой системы, поддержку талантливой молодежи, которая может принести пользу малой родине. Здесь очень важны взвешенность и оперативность, непредвзятость оценок и принципиальность позиции региональных СМИ, глубокое и всеобъемлющее проникновение в суть происходящих процессов и событий. Надеюсь на эффективное взаимодействие, которое в итоге будет способствовать развитию нашей родной Мордовии.

Самые теплые слова благодарности ветеранам печати. Скорость подачи информации, каналы ее распространения со временем изменились очень сильно и продолжают меняться. Однако по-прежнему фундаментом работы в отрасли остаются заложенные вами традиции профессионализма, неравнодушия, владения пером!

Желаю вам, вашим родным и близким здоровья, новых творческих высот, благополучия и процветания! С Днем российской печати!

Врио Главы Республики Мордовия А.А. Здунов