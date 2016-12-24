В республике от коронавируса скончался пациент с синдромом Дауна

Репортер

По данным регионального оперативного штаба, в федеральной статистике заболевания коронавирусом зафиксирован новый летальный случай в Мордовии. 

В Республиканском наркологическом диспансере умер мужчина, 1987 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя тотальная вирусная пневмония. Сопутствующие заболевания – синдром Дауна, врождённый порок сердца.

За истекшие сутки в Мордовии выявлено 83 новых случая коронавируса, 74 человека выписаны с выздоровлением

По данным на 12 января из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:

- 1 956 человек на стационарном лечении;

- 2 092 человека под наблюдением дома.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Мордовия, год 2020

«ВС» по традиции вспоминает самые значимые события в жизни республики, беды и радости, определившие облик уходящего года

«В Новый год без долгов»

Как можно получить информацию о  задолженности, направить заявление в службу и записаться на прием к должностным лицам, рассказывает...
Проезд подорожает

С 1 января 2021 года стоимость проезда в муниципальном транспорте увеличится на 1 рубль

Врачи и манекены

Артём Здунов посетил аккредитационно-симуляционный центр, работающий на базе Медицинского института МГУ им. Н.П. Огарёва

Конкурс красоты

№ 

Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу