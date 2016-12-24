В республике от коронавируса скончался пациент с синдромом Дауна

Дезинфекция за счет жильцов
Кто должен оплачивать санитарную обработку помещений в многоквартирных домах?
По данным регионального оперативного штаба, в федеральной статистике заболевания коронавирусом зафиксирован новый летальный случай в Мордовии.
В Республиканском наркологическом диспансере умер мужчина, 1987 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя тотальная вирусная пневмония. Сопутствующие заболевания – синдром Дауна, врождённый порок сердца.
За истекшие сутки в Мордовии выявлено 83 новых случая коронавируса, 74 человека выписаны с выздоровлением
По данным на 12 января из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:
- 1 956 человек на стационарном лечении;
- 2 092 человека под наблюдением дома.
Кто должен оплачивать санитарную обработку помещений в многоквартирных домах?
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