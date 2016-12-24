«Теньгушевский район – наша стратегическая территория»

Артём Здунов все дальше продвигается по муниципальной карте Мордовии

Врио Главы РМ Артём Здунов 12 января провел встречу с руководителем Теньгушевского района Ольгой Куткиной, на которой обсуждались вопросы социально-экономического развития территории. Во встрече также принял участие глава Шокшинского сельского поселения Теньгушевского района Павел Акишев.

Артём Здунов отметил, что Теньгушевский район является пограничной и стратегической территорией для республики, и очень важно оказать муниципалитету всю необходимую поддержку.

«Недавно с удовольствием посмотрели на Первом канале сюжет про село Шокша, - сказал руководитель республики. – Хочу от вас самих узнать, какие сложности есть у района и у села, чем мы можем помочь».

Ольга Куткина рассказала, что в Теньгушевском районе проживают 9,5 тысячи человек – это семь сельских поселений. Трудоспособного населения – около 5,5 тысячи человек, из них 2 тысячи не трудоустроены в районе, вынуждены ездить на заработки вахтовым методом в Москву.

«Отсутствие рабочих мест – это наша основная проблема», - подчеркнула глава района.

Артём Здунов детально расспросил о потенциальных возможностях территории, о работе администрации района с инвесторами, о подготовке площадок под возможные производства. В том числе руководитель республики остановился на совместном российско-венгерском проекте по строительству в районе крупного молочного комплекса на 3 тысячи голов КРС. Из-за пандемии его реализация продвигается не так быстро, как планировалось. Руководитель республики дал поручение Минсельхозу РМ взять вопрос на особый контроль. Были рассмотрены и другие возможные для района производственные проекты.

Врио Главы республики особо подчеркнул, что для Теньгушева не может быть важных и неважных направлений: всё, что связано с занятостью населения, следует изучить и претворить в жизнь. В первую очередь речь идет о развитии народно-художественных промыслов. Теньгушевские умельцы занимаются изготовлением и росписью деревянных матрешек, свою продукцию отправляют в Москву, но из-за пандемии, как посетовала Ольга Куткина, спрос на нее упал. Артём Здунов отметил, что необходимо выходить на торговые интернет-площадки, которые стремительно набирают популярность. Это реальная возможность для народных умельцев иметь стабильный доход и развивать свое ремесло.

«Народные промыслы надо сохранять и развивать, давайте еще попробуем поддержать это направление по линии Минпромторга России, через систему грантов», - сказал Артём Здунов.

Большое внимание в ходе рабочей встречи было уделено проблемным точкам района, в том числе тем, о которых говорят жители в социальных сетях. Руководитель республики подчеркнул, что отслеживает ситуацию с жалобами населения по всем районам, и призвал руководителей муниципалитетов оперативнее реагировать на эти обращения. В числе проблемных вопросов Теньгушевского района были названы отсутствие уличного освещения и низкое качество питьевой воды в ряде населенных пунктов, несвоевременная расчистка тротуаров, а также нашествие лис. Ольга Куткина пояснила: что касается качества воды, то здесь своими силами району не справиться, нужна помощь республиканских властей. Артём Здунов дал поручение детально изучить этот вопрос, найти оптимальные технические решения и представить ему предложения по решению этой проблемы.

Отдельно на встрече были обсуждены вопросы развития села Шокша. Глава сельского поселения Павел Акишев рассказал о том, как родилась идея о привлечении в село людей. В 2016 году с этой инициативой выступил уроженец Шокши Дмитрий Шиндаков, который через социальные сети начал приглашать сюда городских жителей. И они потянулись – за 3,5 года в Шокшу переехали 12 семей – это 32 человека. А после недавнего сюжета на Первом канале, по словам Павла, вообще начался настоящий ажиотаж – количество звонков от заинтересовавшихся горожан выросло в разы.

Артём Алексеевич поддержал инициативу Дмитрия Шиндакова и Павла Акишева и попросил обозначить направления, по которым селу нужна поддержка. Глава сельского поселения отозвался сразу: требуется замена сетей водоснабжения и новые дороги. Руководитель республики дал поручение рассмотреть все возможные варианты решения этих вопросов, в том числе через действующие государственные программы.

«В Теньгушевский район я скоро приеду, в том числе и село Шокша обязательно посещу. Будем с вами работать и будем помогать», - сказал Артём Алексеевич.