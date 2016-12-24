В Саранске назовут лучшие туристические маршруты России

В 2020 году на соискание Всероссийской туристской премии «Маршрут года» было подано 442 проекта из 62 регионов России. По итогам заочной экспертной оценки поданных на конкурс материалов, были отобраны 298 проектов-финалистов из 62 регионов России.

«В этом году профессионалы туристической сферы встретятся в городе Саранске, чтобы определить лучшие проекты в финале Всероссийской туристской премии «Маршрут года». Данный конкурс – это не только инструмент по выявлению лучших практик, но и площадка для обмена опытом между участниками туристического сообщества России. Для Республики Мордовия — это важное событие, которое несомненно внесет вклад не только в развитие нашего региона, но и улучшит туристическую сферу России в целом. Мы желаем всем участникам финала победы и готовы оказать им теплый прием в гостеприимной Республике Мордовия», – отметил министр спорта, молодежной политики и туризма Мордовии Александр Савилов.

«Седьмой сезон Всероссийской туристской премии «Маршрут года» проходит в непростых условиях для отечественного туристического бизнеса. С учетом реалий развития туротрасли и появления новых инициатив на туристическом рынке, мы ввели ряд новых номинаций, отражающих тренды сегодняшнего времени: онлайн-проекты и чартерные программы. Благодаря активности наших конкурсантов и экспертному анализу проектов-участников Премии по итогам года можно будет отследить новые трендовые направления развития отечественных туристических маршрутов, а также создать некую «идеальную формулу» турмаршрута, четко определив его обязательные составные элементы. Я уверен, что в этом году в конкурсной программе мы увидим много новых проектов, которые наиболее эффективно отражают туристический потенциал регионов нашей страны», – заявил председатель Правления ФРОС Region PR, основатель Всероссийской туристской премии «Маршрут года» Геннадий Шаталов.

От Приволжского федерального округа заявлено 108 проектов, в числе которых 13 проектов от Мордовии. Список всех проектов-финалистов можно посмотреть по ссылке.

Всероссийская туристская премия «Маршрут года» учреждена как отраслевая награда, присуждаемая по итогам открытого всероссийского конкурса проектов за достижения в области создания и развития туристских маршрутов. Премия учреждена по инициативе Геннадия Шаталова, председателя Правления ФРОС Region PR, и проводится с 2014 года. Стратегические партнеры Премии «Маршрут года»: Международная туристическая выставка «Интурмаркет», Некоммерческое партнерство «Национальная ассоциация информационно-туристских организаций» (НАИТО), Российский союз туриндустрии (РСТ).