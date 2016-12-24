Артём Здунов поздравил с профессиональным праздником работников прокуратуры Мордовии

12 января на торжественной церемонии, посвященной 299-летию прокуратуры России, Врио Главы Мордовии Артём Здунов поздравил работников ведомства.

«Огромная история, почти 300 лет, которая неразрывно связана с историей Российской империи, Советского государства и современной России. Сейчас такое время, когда органы прокуратуры как никогда близки к народу, потому что вы стоите на защите интересов людей во всех сферах. Спасибо вам за то конструктивное взаимодействие, которое складывается у органов прокуратуры с правительством и руководством республики. Особенно важно объединить усилия для того, чтобы помощь, которую оказывает государство нуждающимся, своевременно и в полном объеме доходила до адресатов. Сегодня, поздравляя сотрудников прокуратуры, об этом говорил Президент России В.В. Путин, среди приоритетных задач называя выявление и устранение нарушений социальных прав людей, особенно наиболее уязвимых категорий граждан», - сказал Врио Главы Мордовии.

Артём Здунов в своем выступлении обозначил и наиболее актуальные задачи на перспективу. В первую очередь это реализация национальных проектов, строгий контроль целевого использования бюджетных средств, а также вопросы социальной поддержки граждан и контроля за ценообразованием, своевременной выплаты заработной платы и противодействия коррупции.

За безупречную службу в органах прокуратуры Благодарность Главы Республики Мордовии объявлена Рустаму Аберхаеву, прокурору отдела управления надзора за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельности прокуратуры РМ и Тамаре Князькиной, старшему помощнику прокурора Ленинского района г. Саранска.

Награды работникам прокуратуры РМ также вручили Председатель Государственного Собрания Мордовии Владимир Чибиркин и исполняющий обязанности прокурора Республики Мордовия Леонид Перескоков.