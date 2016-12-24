«Мордовия Арена»: «ЭКО Старый Новый год»

Проезд подорожает
С 1 января 2021 года стоимость проезда в муниципальном транспорте увеличится на 1 рубль
13 января в резиденции Деда Мороза рядом со стадионом «Мордовия Арена» состоится акция «ЭКО Старый Новый год» в рамках проекта «Экодвор», на котором жители города смогут дать вторую жизнь ненужным вещам.
В этот день волонтёры с 13:00 до 16:00 будут принимать: живые ели и сосны с зеленой хвоей, макулатуру, старую одежду в хорошем состоянии, использованные батарейки
Каждому принявшему участие в акции будет подарен купон на 1 бесплатное занятие в тренажёрном зале Центра хоккея стадиона «Мордовия Арена».
Также в рамках акции жители Саранска смогут принять участие в книгообмене и «Дармарке»*
В канун Старого Нового года есть традиция жечь костры – но это не только вредно для природы.Открытый огонь опасен. Из-за ветра он может перекинуться на деревянные постройки, автомобили или людей, находящихся рядом.
Известно, что при сжигании предметов, например, из поливинилхлорида (ПВХ), выделяется газ фосген. При горении ПВХ образуются диоксины – самые токсичные вещества, которые не выводятся из организма. По своей «убойной силе» они превышают действие синильной кислоты и цианистого калия.
К тому же, ежегодно сжигание старых вещей оборачивается ложными вызовами пожарных.
Мы предлагаем встретитьэтот праздник альтернативно, дав вторую жизнь вещам, обретая новые полезные привычки.
Акция организована стадионом «Мордовия Арена» и ЭКА Республика Мордовия.
*Дармарка или фримаркет – бесплатный рынок. Посетители приносят разные хорошие и интересные вещи (одежду, книги и проч.), недостойные того, чтобы их выкинули.А пришедшие забирают себе всё, что им понравится.
С 1 января 2021 года стоимость проезда в муниципальном транспорте увеличится на 1 рубль
14 декабря врио Главы Мордовии Артём Здунов провел совещание по развитию спорта в республике. В обсуждении приняли участие зампред...
Всю задолженность по зарплате на «Лисме» обещают погасить до нового года
Обрушившийся в спортзале потолок привел к уголовному делу
Врио Главы РМ Артём Здунов побывал в Чамзинском районе - самом «индустриальном» муниципалитете Мордовии
Власти Мордовии в ближайшие дни определятся, как будут работать кафе и рестораны 31 декабря и в январские каникулы
Артём Здунов посетил аккредитационно-симуляционный центр, работающий на базе Медицинского института МГУ им. Н.П. Огарёва
Власти Мордовии примут меры для обеспечения безопасности крещенских купаний, в которых ежегодно участвуют около 10 тысяч жителей республики
Число пострадавших вкладчиков потребительского кооператива растет как на дрожжах
Врио Главы Мордовии Артём Здунов в режиме видеосвязи провел прием граждан