«Мордовия Арена»: «ЭКО Старый Новый год»

13 января в резиденции Деда Мороза рядом со стадионом «Мордовия Арена» состоится акция «ЭКО Старый Новый год» в рамках проекта «Экодвор», на котором жители города смогут дать вторую жизнь ненужным вещам.

В этот день волонтёры с 13:00 до 16:00 будут принимать: живые ели и сосны с зеленой хвоей, макулатуру, старую одежду в хорошем состоянии, использованные батарейки

Каждому принявшему участие в акции будет подарен купон на 1 бесплатное занятие в тренажёрном зале Центра хоккея стадиона «Мордовия Арена».

Также в рамках акции жители Саранска смогут принять участие в книгообмене и «Дармарке»*

В канун Старого Нового года есть традиция жечь костры – но это не только вредно для природы.Открытый огонь опасен. Из-за ветра он может перекинуться на деревянные постройки, автомобили или людей, находящихся рядом.

Известно, что при сжигании предметов, например, из поливинилхлорида (ПВХ), выделяется газ фосген. При горении ПВХ образуются диоксины – самые токсичные вещества, которые не выводятся из организма. По своей «убойной силе» они превышают действие синильной кислоты и цианистого калия.

К тому же, ежегодно сжигание старых вещей оборачивается ложными вызовами пожарных.

Мы предлагаем встретитьэтот праздник альтернативно, дав вторую жизнь вещам, обретая новые полезные привычки.

Акция организована стадионом «Мордовия Арена» и ЭКА Республика Мордовия.

*Дармарка или фримаркет – бесплатный рынок. Посетители приносят разные хорошие и интересные вещи (одежду, книги и проч.), недостойные того, чтобы их выкинули.А пришедшие забирают себе всё, что им понравится.