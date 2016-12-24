ОНФ о льготах для детей при путешествиях

Эксперты проекта ОНФ «Материнская платформа «Время рожать» рассказали о льготах, которыми могут воспользоваться родители при покупке детских билетов на автобус, поезд и самолет, чтобы путешествия во время каникул и будущих отпусков не становились непосильной нагрузкой для семей с детьми.

Путешествие на поезде

В поездах дальнего следования ОАО "РЖД":

- бесплатный проезд для детей до 5 лет, в вагонах класса люкс - не старше 10 лет при условии провоза пассажиром одного ребенка до 5 лет, без предоставления ему отдельного места в вагонах купе, СВ, плацкартных, общих и сидячих

- льготный тариф - для детей от 5 лет до 10 с отдельным местом

- на общих основаниях (по тарифам для взрослых) - для детей старше 10 лет

В пригородных поездах ОАО "РЖД":

бесплатный проезд - для детей до 5 лет (без отдельного места)

льготный тариф - для детей от 5 до 7 лет на общих основаниях для детей старше 7 лет

Важно помнить!

Один пассажир может провозить только одного ребенка

Возраст ребенка определяется на день начала поездки. Если в этот день исполняется предельный возраст, то льгота еще действует даже в случае бесплатного проезда, на ребенка нужно оформить билет при покупке проездных документов для детей стоимость сервисных услуг и постельного белья взимается в полном объеме

Если вы хотите, чтобы ребенок младше 5 лет занимал отдельное место, то нужно будет купить ему билет по детскому тарифу (от 5 до 10 лет).

Размер льготы

- 35 процентов от стоимости взрослого билета в вагонах СВ, плацкартных и общих(с местами для сидения) - для детей от 5 до 10 лет

- 50 процентов от стоимости взрослого билета на определенные категории поездов - школьникам и воспитанникам общеобразовательных учреждения в возрасте до 10 лет

Какие документы потребуются?

- детям - свидетельство о рождении

- школьникам - справка учащегося (причем при покупке не потребуется, а вот при посадке в поезд ее нужно будет предъявить)

Путешествие на самолете

Бесплатный перелет - одному ребенку не старше 2 лет без предоставления отдельного места (международные перелеты - льготный тариф);

Если детей несколько, то один летит бесплатно, а остальным нужно будет приобрести билет по льготному тарифу.

По льготным тарифам - детям от 2 до 12 лет с предоставлением им отдельного места

Путешествие на лайнере

По России:

бесплатно - ребенок до 5 лет (без предоставления отдельного места)

по льготному тарифу - от 5 до 10 лет

За пределы РФ:

бесплатно - один ребенок не старше 2 лет (без отдельного места)

Если детей несколько, то один - бесплатно, а остальным нужно будет приобрести билет по льготному тарифу. По льготным тарифам - детям от 2 до 12 лет с предоставлением им отдельного места.

Путешествие на автобусе

- бесплатно - ребенок до 7 лет (без предоставления отдельного места)