В Мордовии отмечается рост налоговых платежей в консолидированный бюджет республики

Ресторанам и кафе дали надежду
Власти Мордовии в ближайшие дни определятся, как будут работать кафе и рестораны 31 декабря и в январские каникулы
Врио Главы Мордовии Артём Здунов провел встречу с руководителем регионального управления Федеральной налоговой службы Светланой Вишняковой.
Обсуждались итоги уходящего года в части поступления налогов в республиканский бюджет, а также вопросы повышения налогового потенциала региона.
В 2020 году поступления налоговых платежей в консолидированный бюджет республики составят 28 млрд 229 млн рублей (рост к уровню прошлого года - 105%). По Приволжскому федеральному округу этот показатель составляет 94%. Положительная динамика поступлений относительно 2019 года ожидается по всем администрируемым доходам, в том числе по основным бюджетообразующим доходным источникам - по налогу на прибыль организаций и по налогу на доходы физических лиц.
Кроме того, на 155,6 млн рублей, или на 9,3% снизилась задолженность по налогам, зачисляемым в консолидированный бюджет Республики Мордовия.
Врио Главы Мордовии подчеркнул: от увеличения доходов бюджета зависит решение важнейших социальных задач, а активный диалог с налогоплательщиками - серьезный фактор предотвращения потенциальных нарушений налогового законодательства Российской Федерации.
Власти Мордовии в ближайшие дни определятся, как будут работать кафе и рестораны 31 декабря и в январские каникулы
Обрушившийся в спортзале потолок привел к уголовному делу
Врио Главы Мордовии провел заседание регионального оперштаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции
Врио Главы Мордовии Артём Здунов провел оперативное совещание с региональным правительством
Власти Мордовии примут меры для обеспечения безопасности крещенских купаний, в которых ежегодно участвуют около 10 тысяч жителей республики
С 1 января 2021 года стоимость проезда в муниципальном транспорте увеличится на 1 рубль
Артём Здунов посетил аккредитационно-симуляционный центр, работающий на базе Медицинского института МГУ им. Н.П. Огарёва
«ВС» по традиции вспоминает самые значимые события в жизни республики, беды и радости, определившие облик уходящего года
Врио Главы Мордовии Артём Здунов поставил задачу восстановить работоспособность всех существующих комплексов до 21 января 2021 года
Как можно получить информацию о задолженности, направить заявление в службу и записаться на прием к должностным лицам, рассказывает...