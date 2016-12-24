В Мордовии отмечается рост налоговых платежей в консолидированный бюджет республики

Врио Главы Мордовии Артём Здунов провел встречу с руководителем регионального управления Федеральной налоговой службы Светланой Вишняковой.

Обсуждались итоги уходящего года в части поступления налогов в республиканский бюджет, а также вопросы повышения налогового потенциала региона.

В 2020 году поступления налоговых платежей в консолидированный бюджет республики составят 28 млрд 229 млн рублей (рост к уровню прошлого года - 105%). По Приволжскому федеральному округу этот показатель составляет 94%. Положительная динамика поступлений относительно 2019 года ожидается по всем администрируемым доходам, в том числе по основным бюджетообразующим доходным источникам - по налогу на прибыль организаций и по налогу на доходы физических лиц.

Кроме того, на 155,6 млн рублей, или на 9,3% снизилась задолженность по налогам, зачисляемым в консолидированный бюджет Республики Мордовия.

Врио Главы Мордовии подчеркнул: от увеличения доходов бюджета зависит решение важнейших социальных задач, а активный диалог с налогоплательщиками - серьезный фактор предотвращения потенциальных нарушений налогового законодательства Российской Федерации.



