ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПОЛУЧАТЕЛЯМИ СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ!

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Гражданам, у которых период предоставления субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг истекает в период с 1 января 2021 г. по 1 апреля 2021 г., не требуется личное обращение в государственное казенное учреждение по социальной защите населения по месту жительства с заявлением и пакетом документов, необходимых для продления на 6 месяцев периода получения субсидии.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 420 «О внесении изменений в Правила предоставления субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и об особенностях предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (в редакции от 31 декабря 2020 г. № 2391), в случае если срок предоставления гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг истекает в период с 1 октября 2020 г. по 1 апреля 2021 г., субсидия предоставляется в том же размере на следующие 6 месяцев в беззаявительном порядке с перерасчетом ее размера после предоставления документов в соответствии с разделом II Правил предоставления субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
В случае если размер субсидии, исчисленный исходя из документов, представленных в соответствии с разделом II Правил, меньше размера выплаченной субсидии в беззаявительном порядке, возврат излишне выплаченных средств за период, на который субсидия была предоставлена в беззаявительном порядке, производится в порядке, установленном пунктом 50 Правил.
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