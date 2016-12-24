Туристическая отрасль в республике работает недостаточно эффективно

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Врио Главы Мордовии Артём Здунов 11 января провел встречу с заместителем министра спорта, молодежной политики и туризма РМ Мариной Жулиной.
Речь шла о развитии туризма в республике. Руководитель региона подчеркнул, что пока отрасль работает недостаточно эффективно. В числе главных недостатков Артём Здунов отметил недоступность объектов туризма для посещения в новогодние каникулы, а также слабую работу по созданию в городе новых зон притяжения для гостей из других регионов.
В ходе встречи обсуждались вопросы повышения туристической привлекательности республики, разработки новых, интересных для туристов направлений. В том числе речь шла о развитии паломническо-туристического кластера «Саранск - Темников - Санаксарь», в рамках которого планируется создавать туристскую инфраструктуру в Темниковском районе. Потенциал этой территории для развития туризма достаточно высокий: это Санаксарский Рождество-Богородичный монастырь, где захоронен адмирал Ф.Ф. Ушаков, сохранившаяся архитектура 18-19 веков в г. Темникове, Мордовский государственный природный заповедник им. П.Г. Смидовича.
Врио Главы Мордовии отметил, что в ближайшее время лично ознакомится с объектами туризма на территории республики и оценит их потенциал.
Также на встрече была согласована дата проведения в Саранске финала Всероссийской премии «Маршрут года - 2020» - это мероприятие состоится в столице Мордовии 2-4 февраля.
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