Туристическая отрасль в республике работает недостаточно эффективно

Врио Главы Мордовии Артём Здунов 11 января провел встречу с заместителем министра спорта, молодежной политики и туризма РМ Мариной Жулиной.

Речь шла о развитии туризма в республике. Руководитель региона подчеркнул, что пока отрасль работает недостаточно эффективно. В числе главных недостатков Артём Здунов отметил недоступность объектов туризма для посещения в новогодние каникулы, а также слабую работу по созданию в городе новых зон притяжения для гостей из других регионов.

В ходе встречи обсуждались вопросы повышения туристической привлекательности республики, разработки новых, интересных для туристов направлений. В том числе речь шла о развитии паломническо-туристического кластера «Саранск - Темников - Санаксарь», в рамках которого планируется создавать туристскую инфраструктуру в Темниковском районе. Потенциал этой территории для развития туризма достаточно высокий: это Санаксарский Рождество-Богородичный монастырь, где захоронен адмирал Ф.Ф. Ушаков, сохранившаяся архитектура 18-19 веков в г. Темникове, Мордовский государственный природный заповедник им. П.Г. Смидовича.

Врио Главы Мордовии отметил, что в ближайшее время лично ознакомится с объектами туризма на территории республики и оценит их потенциал.

Также на встрече была согласована дата проведения в Саранске финала Всероссийской премии «Маршрут года - 2020» - это мероприятие состоится в столице Мордовии 2-4 февраля.



