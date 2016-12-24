Врио Главы Мордовии Артём Здунов провел рабочую встречу с руководителем территориального органа Росздравнадзора по РМ Андреем Игнатьевым. Обсуждались вопросы работы системы здравоохранения республики, в том числе связанные с оказанием медицинской помощи больным с COVID-19, а также с лекарственным обеспечением.

Андрей Игнатьев отметил, что система здравоохранения региона работает стабильно, об этом свидетельствует количество свободных коек, вызовов скорой медицинской помощи, а также количество обращений граждан в Росздравнадзор - их поступает гораздо меньше, сейчас они носят единичный характер. Руководитель надзорного органа связал это с тем, что улучшилась ситуация с наличием лекарств в аптеках, в том числе частных. «Мониторинг аптек проводился нами и в предпраздничные, и в праздничные дни. Видно, что препараты поступают, очередей в аптеках нет, люди активно пользуются интернет-ресурсами - узнают о наличии необходимых препаратов на сайтах аптек. Кроме того, пять аптечных учреждений в республике имеют возможность дистанционной торговли, получив на это соответствующее разрешение», - сказал Андрей Игнатьев.

Врио Главы Мордовии поставил задачу по выстраиванию эффективного взаимодействия с частными аптечными сетями для более оперативного реагирования при возникновении дефицита лекарственных препаратов.