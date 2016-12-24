Проезд подорожает
С 1 января 2021 года стоимость проезда в муниципальном транспорте увеличится на 1 рубль
1 января 2021 года Глава городского округа Саранск Петр Тултаев отметил 60-летний юбилей.
«За большой личный вклад в развитие местного самоуправления и многолетнюю добросовестную работу Петру Тултаеву присвоено почетное звание «Заслуженный работник органов местного самоуправления Республики Мордовия». Врио Главы Мордовии Артём Здунов поздравил мэра города с высокой наградой и пожелал здоровья, семейного благополучия, новых профессиональных свершений и успехов во всех начинаниях на благо России и Мордовии.
С 1 января 2021 года стоимость проезда в муниципальном транспорте увеличится на 1 рубль
Врио Главы РМ Артём Здунов провел встречу с председателем Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк Петром Колтыпиным
В день здоровья Артём Здунов встал на коньки
Число пострадавших вкладчиков потребительского кооператива растет как на дрожжах
Врио Главы Мордовии Артём Здунов провел оперативное совещание с региональным правительством
14 декабря врио Главы Мордовии Артём Здунов провел совещание по развитию спорта в республике. В обсуждении приняли участие зампред...
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