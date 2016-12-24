Петр Тултаев отметил 60-летний юбилей

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1 января 2021 года  Глава городского округа Саранск Петр Тултаев отметил 60-летний юбилей.

«За большой личный вклад в развитие местного самоуправления и многолетнюю добросовестную работу Петру Тултаеву присвоено почетное звание «Заслуженный работник органов местного самоуправления Республики Мордовия». Врио Главы Мордовии Артём Здунов поздравил мэра города с высокой наградой и пожелал здоровья, семейного благополучия, новых профессиональных свершений и успехов во всех начинаниях на благо России и Мордовии.

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