Погиб в огне, спасая своих родных

8 января около трех часов дня по «Системе 112» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в Саранске по улице Крупской.

Прибывшие пожарные расчеты ликвидировали возгорание и при разборе конструкций обнаружили два бездыханных тела - в сгоревшем доме погибли 60-летняя Наталья Краснова и ее 37-летний сын Сергей. Кроме них в доме проживала парализованная бабушка Сергея Краснова. По словам родственников погибших, когда началось возгорание, Сергей Краснов спас из огня бабушку и вместе с пришедшим на помощь соседом отнес ее до ближайшего дома. Потом он вновь отправился в охваченный пламенем дом за остававшейся там матерью, но уже не смог выбраться.

По данным МЧС, площадь пожара составила 30 кв. метров (сгорела одна половина двухквартирного жилого дома). В настоящее время устанавливаются причины возникновения возгорания.