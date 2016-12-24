80-летний житель Саранска лишился 750 тысяч рублей на криптовалюте

В Мордовии 80-летний местный житель стал очередной жертвой криптовалютных махинаторов. Пожилой мужчина в начале января этого года обратился в полицию с заявлением о мошенничестве.

Как рассказал житель мордовской столицы, в декабре прошлого года он зарегистрировался по интернету на одном из сайтов по проведению торгов криптовалютой. На протяжении нескольких дней мужчина вносил денежные средства на счет и приобретал электронные активы. Именно на этот период и пришелся взрывной рост различных криптовалют на мировых биржах, что обеспечило резкое увеличение доходов пенсионера от вложенных денег. Накануне новогодних праздников наш предприимчивый земляк захотел вывести заработанную прибыль. Однако при попытке забрать средства администрация сайта просто перестала выходить на связь. Таким образом мужчина лишился 750 тысяч рублей.

В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления.

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